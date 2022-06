Planänderung macht eine neue Nutzung möglich

Hardheim. In der Erftalhalle tagte am Mittwoch die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn (GVV). Auf der Agenda stand auch der Bebauungsplan „Hafengrube“, dessen räumlicher Schwerpunkt die ehemalige Nike-Stellung ist. Seit die ehemalige Raketenstellung der US-amerikanischen Streitkräfte 1992/93 geschlossen wurde, erfolgte über einen längeren Zeitraum keine dauerhafte Nachnutzung der Fläche – lediglich ältere Hardheimer werden sich noch an einige „Lovebase“-Musikfestivals ab Sommer 1998 erinnern.

Seit geraumer Zeit laufen Bestrebungen, das Areal einer zivilen Nachnutzung zuzuführen; Besitzer der Liegenschaft ist die örtliche Firma Hollerbach, die dort mittelfristig ihre Betriebe ansiedeln möchte. Das jedoch bedingt eine Änderung der Planfläche, wie Leander Balles vom GVV ausführte. „Bislang weist der Flächennutzungsplan 2030 den fraglichen Bereich als gewerbliche und gemischte Baufläche aus, was eine Teilung als gemischte Baufläche mit der möglichen Nutzung als Wohnfläche nicht vorsieht“, informierte er.

Um auch die Wohnbebauung künftig zu gestatten, soll die Fläche fortan als rein gewerbliche Baufläche dargestellt werden: „Der Flächennutzungsplan wäre im Parallelverfahren zu ändern“, so Balles. Im Hinblick auf die Konversion des nördlich der Erftalgemeinde liegenden Geländes billigte die Vollversammlung den hierfür nötigen Vorantrag und gab ihn zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung frei. ad