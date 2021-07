Pilgern durch das Main-Taubertal

Hardheim/Höpfingen. Nach den langen grauen und kühlen Tagen der Einschränkungen lassen die aktuellen Entwicklungen eine Hoffnung aufstrahlen, die zuversichtlich macht. Der Duft von Aufbruch und Neuanfang liegt in der Luft. Mit diesem frischen Wind weht ein neues Angebot in die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland: Das Samstagspilgern.

Schon seit mehreren Jahren ist zu beobachten, dass sich durch das Pilgern viele Menschen angesprochen fühlen. Allein die Anzahl der Fußpilger, die (normalerweise) pro Jahr über unterschiedlichste Jakobswege in Santiago de Compostela ankommt, hat sich 2019 mit mehr als 327 000 Frauen und Männern in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Menschen sind auf der Suche und finden in der Form des Pilgerns vielleicht Antworten auf Ihre Lebensfragen.

Neues Angebot von Gemeindeassistentin Leonore Kern (Bild): Tagespilgern auf dem Jakobsweg Main-Taubertal. © Seelsorgeeinheit

Um einen ersten Eindruck von dieser Art gelebter Spiritualität zu bekommen, bietet das Samstagspilgern für Interessierte eine einfache Einstiegsmöglichkeit in das Pilgern, da es für viele Menschen nur schwer möglich ist, sich für einen längeren Zeitraum aus dem Alltag auszuklinken. Oder die Organisation einer individuellen Pilgerreise, vielleicht auch noch im Ausland, stellt eine zu große Hürde dar. Genau an diesem Punkt setzt Gemeindeassistentin Leonore Kern mit dem Tagespilgerangebot an. Geprägt durch die eigene tiefe persönliche Pilgererfahrung möchte sie Menschen die Möglichkeit anbieten, Pilgerluft zu schnuppern: An vier Samstagen im Zeitraum August bis November wird sie sich gemeinsam mit einer Gruppe Erwachsener auf den Jakobsweg Main-Taubertal begeben. Der Endpunkt der jeweiligen Tagesetappe stellt dabei den Startpunkt für die Etappe im nächsten Monat dar.

Nur wenn wirklich schweres Unwetter das Laufen auf den Wegetappen unmöglich machen sollte, entfällt der Termin und die Etappe verschiebt sich auf den nächsten vereinbarten Samstag. Spirituelle Impulse, Übungen und Andachten stimmen die Pilgernden dabei in die Einfachheit des „mit-sich-unterwegs-seins“ ein.

