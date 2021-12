Peter Hauk in Vollmersdorf: „Ohne Landwirtschaft keine Lebensmittel”

Vollmersdorf. Seit März betreibt Familie Brenneis in der Ortsmitte von Vollmersdorf einen Selbstbedienungsladen mit regionalen Produkten. Diesen präsentierten Jochen, Philipp und Egon Brenneis mit großer Freude und voller Stolz Landwirtschaftsminister Peter Hauk.

„Ich bin begeistert, welche Vielfalt an regionalen Produkten den Konsumenten bereitstehen. Dass hier viel Herzblut investiert wird, sieht man nicht nur an den Produkten, sondern spürt man ganz besonders auch, wenn man mit den Machern dahinter ins Gespräch kommt“, so Hauk über den innovativen Ansatz.

Sowohl Jochen als auch Philipp Brenneis haben die Landwirtschaftsschule in Kupferzell besucht und diese mit dem Meister abgeschlossen. „Diese Zeit hat uns geprägt, und wir konnten einige Erfahrungen und Kontakte sammeln, die unseren eigenen Betrieb weiterbringen können.“

Gemeinsam mit Vater Egon bewirtschaften die Brüder den Hof mit Milchviehhaltung und Ackerbau in sechster Generation. „Wir helfen alle zusammen, jeder auf seine Weise“, fasst es Egon Brenneis zusammen und lobt dabei auch die Kreativität seiner Töchter und seiner Frau, wenn es um den Hofladen geht.

Neben dem Laden auf dem Hof in Vollmersdorf eröffnete Jochen Brenneis im August in Höpfingen einen Container mit Verkaufsautomaten, welche ebenso mit regionalen Produkten bestückt sind.

„Mit ständigen Weiterentwicklungen versuchen wir, einen Marktplatz für regionale Produkte zu schaffen, damit wollen wir auch auf unseren Berufsstand aufmerksam machen. Ohne Landwirtschaft gibt es schließlich keine Lebensmittel“, so Brenneis. Für die Zukunft wünschte Peter Hauk weiter alles Gute, Schaffenskraft und ehrliche Kunden, die das Angebot auf Vertrauensbasis schätzen.