Passionierter Kirchenmusiker und Imker

Hardheim/Rüdental. Richard Leiblein war nicht nur als engagierter Kirchenmusiker, versierter Dirigent, Organist und begeisterter Sänger weit über die Grenzen Hardheims hinaus bekannt. Als Experte in Sachen Bienenzucht stand er 50 Jahre lang dem Imkerverein Hardheim-Brehmbach vor. Nach langer und schwerer Krankheit starb diese verdiente und geschätzte Persönlichkeit im Alter vom 76 Jahren.

Als Sohn von Gottfried und Maria Leiblein wuchs Richard – geboren am 29. August 1946 - zusammen mit drei Geschwistern in seinem Heimatort Rüdental auf. Dort besuchte er die damals noch existierende kleine Dorfschule. Lehrer Friedrich Wagner weckte bei dem 13-Jährigen das Interesse für das Orgelspiel und die Imkerei. Als Wagner starb, übernahm Leiblein dessen Bienenstand und betreute rund 25 Jahre lang im Auftrag des Landesimkerverbandes die Zuchtstoffausgabestelle.

Begeisterter Kirchenmusiker und Imker: Richard Leiblein aus Rüdental starb im Alter von 76 Jahren. © Ingrid Eirich-Schaab

Aufgrund seiner Begeisterung für die Musica sacra und seiner musikalischen Fähigkeiten absolvierte Richard Leiblein beim damaligen Bezirkskantor Waldemar Bohner ( Tauberbischofsheim) die C-Prüfung für Kirchenmusiker. Ein halbes Jahrhundert lang ließ Leiblein danach (ab 1963) als Organisten die Orgel im Erftaldom erklingen – zur Ehre Gottes und zur Freude und Erbauung seiner Mitmenschen.

Großes persönliches Engagement

Äußerst pflichtbewusst, sehr gewissenhaft und mit großem persönlichem Engagement gestaltete er 50 Jahre lang die Gemeindegottesdienste und Messfeiern zu freudigen und traurigen Anlässen musikalisch auf der Orgel. Mit seinen Chören studierte er unzählige anspruchsvolle, klassische Messen und Chorwerke ein. Seine feste Glaubenshaltung prägte die Lebenseinstellung und Arbeit des Verstorbenen im kirchlichen Bereich im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils. Demnach vollziehen die Mitglieder der Kirchenchöre einen liturgischen Dienst, die Kirchenmusik ist nicht Beiwerk zur Liturgie, sondern Vollzug derselben.

Von 1977 bis 2004 dirigierte Leiblein den katholischen Kirchenchor Reicholzheim. Ab 1984 auch den Cäcilienverein in Hardheim. Höhepunkte in dieser langjährigen Ära als Chorleiter waren die Feiern zum 100- und 125-jährigen Bestehen des Hardheimer Kirchenchores mit Verleihung der Palestrina- und der Zelterplakette sowie die Verleihung der Palestrina-Medaille an den Reicholzheimer Chor.

Richard Leiblein war aber keinesfalls nur einseitig an der Kirchenmusik interessiert. Er liebte die klassische Musik allgemein sowie das Klavierspiel und sang auch viele Jahrzehnte lang sowohl im gemischten Chor als auch im Männerchor des Gesangvereins „Liederkranz“ Hardheim mit. Gesundheitsbedingt musste er allerdings 2014 alle seine ehrenamtlichen Tätigkeiten aufgeben. Liebevoll gepflegt wurde er in den Folgejahren von der Familie, allen voran seiner Frau Elisabeth, mit der er 40 Jahre lang verheiratet war. Es freute ihn, dass seine drei Söhne im Nebenberuf die elterliche Landwirtschaft weiterführten.

Die außerordentlichen Verdienste des Verstorbenen in Kirche und Gesellschaft spiegeln sich in den zahlreichen Ehrungen wider, die ihm im Laufe seines Lebens zuteil wurden. Sein vorbildliches ehrenamtliches Wirken wurde durch die Verleihung der Landesehrennadel, aller nur möglichen Auszeichnungen des deutschen und baden-württembergischen Imkerverbandes sowie die Ernennung zum Ehrendirigenten des Hardheimer Kirchenchores gewürdigt. i.E.