Partnerschaft mit langer Tradition

Hardheim. Egal, ob geplant oder rein zufällig, es ist aber sicherlich eine erfreuliche und erwähnenswerte Tatsache, dass vor kurzer Zeit eine Hardheimer Delegation nach der offiziellen Begründung der Partnerschaft zwischen Hardheim und dem französischen Suippes im Jahr 1978, also im Jahr des 45-jährigen Bestehens, in der französischen Partnerschaftsgemeinde einen Besuch abgestattet hat.

Festliches Ereignis

Man kann in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass in der französischen Partnerstadt Suippes auf Einladung und Wunsch von dort mit Besuchern aus Hardheim die offizielle Feier zum 40-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden vom 21. bis 23. September 2018 im Rahmen eines festlichen Ereignisses begangen wurde. Die amtliche Urkunde der von Bürgermeister Kurt Schmider initiierten Partnerschaft hatte Bürgermeister Ernst Hornberger 1978 zusammen mit dem damaligen Suipper Bürgermeister Maurice Morand unterzeichnet, während das 20-jährige offizielle Bestehen der Partnerschaft beim Besuch einer großen Hardheimer Besuchergruppe 1998 zwischen dem Hardheimer Bürgermeister Heribert Fouquet und dem damaligen Suipper Bürgermeister Jean Huguin erneut besiegelt wurde.

Broschüre zum Jubiläum

Der Anlass wurde in Suippes im Bulletin Municipal No 3 in Form einer Gemeindeinformations-Broschüre zusammen mit der Darstellung anderer Ereignisse in Suippes angekündigt.

So wird sich in absehbarer Zeit, in fünf Jahren, hoffentlich die Gelegenheit bieten, das fünfzigjährige Bestehen der Partnerschaft in gebührender Weise zu feiern. Z