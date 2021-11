Parodistischer Agenten-Thriller zu sehen

Hardheim. Die Badische Landesbühne zeigt am Donnerstag, 16. Dezember, Graham Greenes parodistischen Agenten-Thriller „Unser Mann in Havanna“ in Hardheim. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Erftalhalle. Carsten Ramm bringt Greenes weltberühmte Satire auf den britischen Geheimdienst als turbulentes Theatervergnügen mit fünf Schauspielern in über 30 Rollen auf die Bühne. Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung statt. Karten gibt es im Vorverkauf beim Fotostudio Xana Schreibwaren + Fotoleistungen, Telefon 06283/452.

