Fast genau sechs Monate ist es nun her, dass der Kommandeur des Panzerbataillons 363 in Hardheim, Oberstleutnant Pascal Pane, den ersten Schuss seines noch in der Aufstellung befindlichen Panzerverbandes auf dem norddeutschen Truppenübungsplatz Bergen abgab (die FN berichteten).

Unmittelbar nach dem Ereignis erklärte der Divisionskommandeur Generalmajor von Butler: „Möge das wahrlich

...