Fast 500 Soldaten sollen dem Panzerbataillon 363 einmal angehören. 272 sind es aktuell, verriet der Kommandeur – und ebenso, wann der vorerst letzte Panzer durchs Kasernentor „rollen“ wird.

Hardheim. Am 9. März 2020 – und somit vor fast genau einem Jahr – hat Oberstleutnant Pascal Pane seinen Dienst in der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim angetreten. Seit Anfang April 2020 führt er das Panzerbataillon 363 offiziell. Im September rollten die ersten Kampfpanzer in die Kaserne. Im Oktober fand der Appell zur feierlichen Aufstellung der 4. Kompanie statt. Anfang Dezember kamen weitere sieben Kampfpanzer für den Standort Hardheim am Verladebahnhof in Tauberbischofsheim an. Die FN haben Kommandeur Pane um eine kleine „Aufstellungs-Zwischenbilanz“ gebeten.

Herr Oberstleutnant Pane, haben Sie sich schon eingelebt in Hardheim?

Oberstleutnant Pascal Pane: Definitiv. Ich bin ja nun auch schon fast ein Jahr in Hardheim. In dieser Zeit war meine Familie auch bereits ein paar Mal über ein verlängertes Wochenende hier, und gerade meinen beiden Kindern gefällt es hier besonders gut. Für sie ist das dann immer ein Stück weit wie im Urlaub.

Bei unserem Gespräch im Juli 2020 haben Sie den FN verraten, dass Sie und Ihr Team „vorbildlich“ in Hardheim empfangen wurden. Wie viele Soldaten sind denn derzeit bereits in der Carl-Schurz-Kaserne stationiert?

Pane: Der Verband hat aktuell einen Personalumfang von insgesamt 272 Soldatinnen und Soldaten, die hier stationiert sind.

Und wie viele sollen noch folgen, bis das Panzerbataillon 363 vollständig ist?

Pane: Insgesamt folgen noch rund 200 Soldaten, bis zur endgültigen Stärke von fast 500.

Wohnt ein Großteil der Soldaten im Kreis?

Pane: Nein, tatsächlich ist die überwiegende Anzahl der Soldatinnen und Soldaten Wochenendpendler mit durchschnittlich 250 Kilometern Entfernung zwischen Wohn- und Dienstort. Das ist aber gerade in der Aufstellungsphase nicht erstaunlich, da wir ja die meisten Soldaten zuversetzt bekommen. Ich gehe aber davon aus, dass sich dieses Verhältnis ändern wird und immer mehr Soldaten des Bataillons aus der Region kommen werden. Allerdings wird das seine Zeit brauchen, da gehen dann schon einmal schnell zehn Jahre ins Land.

Die FN waren mit von der Partie, als die ersten Kampfpanzer in die Carl-Schurz-Kaserne „rollten“ – und darüber hinaus auch dabei, als weitere sieben Kampfpanzer am Verladebahnhof in Tauberbischofsheim entladen wurden und danach ihre neue Heimat Hardheim ansteuerten. Wie viele Panzer sind mittlerweile „vor Ort“?

Pane: Mittlerweile wurden durch das Bataillon insgesamt 14 Kampfpanzer übernommen. Bedingt durch planmäßige Instandhaltungsmaßnahmen, die bislang noch nicht am Standort Hardheim durchgeführt werden können und stattdessen beispielsweise beim Logistikbataillon 467 in Volkach vorgenommen werden, sind tagesaktuell zehn Kampfpanzer und ein Bergepanzer in der Carl-Schurz-Kaserne.

Wann werden die nächsten eintreffen?

Pane: Der Kampfpanzer Nummer 15 wird noch im Sommer dieses Jahres erwartet. Danach ist geplant, dass ab Februar 2022 fast monatlich weitere Kampfpanzer in Vierer-Paketen nach Hardheim verlegt werden. Das ist in enger Anlehnung an den Aufwuchs des Bataillons geplant.

Und zu welchem Zeitpunkt wird der Panzer-Fuhrpark voraussichtlich „komplett“ sein?

Pane: Der 43. und vorerst letzte Kampfpanzer soll im Januar 2023 in Hardheim ankommen. Genaugenommen fehlt dann aber immer noch ein Panzer zur Vollausstattung des Bataillons – aber auch der wird noch kommen. Wie ich bereits schon im Juli letzten Jahres gesagt habe, ist das eine sehr gute und auf den Aufbau des Bataillons abgestimmte Zulaufplanung.

Die Ausbildung Ihres Teams stellt in Zeiten von Corona sicherlich eine besondere Herausforderung dar. Wie sehr bremst Sie die Pandemie dabei aus? Ist Unterricht überhaupt „erlaubt“ – in Theorie, vor allem aber natürlich auch in der Praxis?

Pane: Das militärische Leben geht weiter – aber eben unter den veränderten Rahmenbedingungen. Ganz konkret bedeutet dies, dass wir natürlich weiter ausbilden und das in der Spannbreite von der Vermittlung theoretischen Wissens bis hin zur praktischen Ausbildung. Dabei kommt den Corona-Schmutzmaßnahmen höchste Priorität zu, um insbesondere die Gesundheit unserer Soldatinnen und Soldaten bestmöglich zu schützen. Was heißt das? Im Zuge des Unterrichts ist vorgeschrieben, dass nach 30 Minuten eine Pause eingelegt wird und die Räume zu lüften sind. Weiterhin, abhängig von Raumgröße und Teilnehmerzahl, ist zusätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Außerdem isolieren wir die Ausbildungsgruppen voneinander und haben die Stubenbelegungen reduziert. Das sind nur einige exemplarische Maßnahmen. Aber eins ist auch ganz klar: Der Aufbau des Bataillons verzögert sich natürlich dadurch. Hier geht es aber weniger um den personellen und materiellen Aufwuchs als vielmehr um die Frage, wann wir welche Ausbildungshöhen erreichen. Das ganze Ausmaß werde ich erst nach der Beendigung der derzeitigen Amtshilfeeinsätze bewerten können.

Neben dem Aufbau eines schlagkräftigen Panzerbataillons 363 hat sicherlich auch Corona einen Einfluss auf Ihr „Tagesgeschäft“: Unterstützen in Hardheim stationierte Soldaten zurzeit Gesundheitsämter oder sind beispielsweise in Seniorenheimen im Einsatz?

Pane: Den militärischen Anteil der Amtshilfen im Neckar-Odenwald-Kreis und somit auch für Hardheim gewährleistet grundsätzlich das Logistikbataillon 461 aus Walldürn. Das Panzerbataillon 363 unterstützt bereits seit dem 22. Oktober 2020 im Amtshilfeeinsatz in Mannheim – hier vor allem im Rahmen der Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt. Kurz vor Weihnachten kam dann noch die zweieinhalb Wochen dauernde Unterstützung des Geriatriezentrum St. Josef in Walldürn dazu. Seit dem 26. Januar 2021 unterstützen wir nun zusätzlich in Alten- und Pflegeheimen. Wir haben anfänglich die Unterstützung in vier Landkreisen, namentlich in Esslingen, Heilbronn, Hohenlohe und Main-Tauber, gewährleistet. Der Amtshilfeeinsatz im Main-Tauber-Kreis ist seit dem 22. Februar beendet, die restlichen Amtshilfeeinsätze dauern noch an. Dabei führen die Soldatinnen und Soldaten Schnelltests bei Besuchern und teilweise auch beim Pflegepersonal der Einrichtungen durch. Darüber hinaus helfen sie auch bei den damit verbundenen administrativen Aufgaben. Der bisher höchste Stand der Unterstützung wurde Mitte Februar mit 120 Soldaten erreicht. Das hört sich nicht nach viel an, aber bedeutet in der Aufbauphase prozentual gesehen, dass wir rund 65 Prozent unserer Soldaten, die wir tatsächlich am Standort zur Verfügung gehabt haben, im Amtshilfeeinsatz hatten.

Wie weit ist die Modernisierung der Kaserne – in die voraussichtlich mehr als 80 Millionen Euro fließen werden – vorangeschritten? Sind Sie im „Zeitplan“?

Pane: Wir sind wieder ein gutes Stück vorangekommen. Aber Infrastruktur braucht Zeit, und die geplanten Maßnahmen sind sehr umfangreich. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts wird die Carl-Schurz-Kaserne nach dem derzeitigen Planungsstand vollumfänglich dem Bedarf des Panzerbataillons angepasst sein, und alle Soldaten werden in modernen und zeitgemäßen Unterkünften wohnen können.

Wie uns ein Leser mitgeteilt hat, wurde schon mehrfach ein „Panzer-Brummen“ vom Standortübungsplatz Külsheim vernommen. Wie häufig – und vor allem zu welchen Tages - oder gar Nachtzeiten – üben Sie dort?

Pane: Die Ausbildungen werden überwiegend während des Tages stattfinden. Aber auch in der Nacht muss natürlich ausgebildet werden, um die Einsatzbereitschaft vollumfänglich herzustellen und dann auch zu erhalten. Insofern wird das „Panzer-Brummen“ wieder auf dem Standortübungsplatz dazu gehören. Auf der anderen Seite werden auch in der Panzerausbildung bereits seit langer Zeit Simulatoren eingesetzt, in denen auch unter „Nachtbedingungen“ geübt werden kann. Somit wird die Zeit, die der Standortübungsplatz genutzt werden muss, reduziert. Ganz auf Übungen, auch in der Nacht, kann nicht verzichtet werden. Wir sind das auch unseren Soldatinnen und Soldaten schuldig – denn nur gut ausgebildet können sie im Einsatzfall den Auftrag erfüllen, und daran werden wir letztendlich gemessen.

Sitzen Sie als Bataillonskommandeur auch selbst am Steuer?

Pane: Schön wäre das, aber die Zeiten, in denen ich am Steuer saß, sind nun schon wirklich lange her. Daher überlasse ich dies lieber denen, die über „frische“ Erfahrungen verfügen. Aber ganz im Ernst: Das gehört nicht zu den Aufgaben eines Kommandeurs – mein Platz im Einsatzfall ist auf dem Kommandantenplatz des Kampfpanzers.

Sind – wie zu früheren Zeiten – auch Panzermanöver im Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis vorgesehen?

Pane: Nun, Manöver im Sinne von freilaufenden und großangelegten Übungen mit Kampf- und Schützenpanzern wie man sie aus Zeiten des Kalten Krieges kennt, werden aktuell nicht mehr geplant. Alle Übungen und Ausbildungen beschränken sich zunächst auf den hiesigen Standortübungsplatz oder auf entferntere Truppenübungsplätze. Straßenmärsche mit den Kampfpanzern, zum Beispiel nach Tauberbischofsheim zum Verladebahnhof, werden jedoch stattfinden. Infanteristische Manöver beziehungsweise Übungen im öffentlichen Raum, also Soldatinnen und Soldaten zu Fuß, begleitet von kleinen Radfahrzeugen, könnten in der Zukunft bestimmt wieder möglich sein. Diese Märsche und Übungen werden jedoch immer offiziell beantragt und mit den zuständigen Behörden und der Polizei abgesprochen. Es braucht also keiner Sorgen haben, dass Kampfpanzer die Wiesen und Felder umpflügen.

Der Külsheimer Gemeinderat hat sich für die Übernahme einer Patenschaft für das Panzerbataillon 363 ausgesprochen. Gibt es dazu schon eine Entscheidung vonseiten der Bundeswehr?

Pane: Für das Panzerbataillon 363 wird die Patenschaft durch den Neckar-Odenwald-Kreis übernommen. Daran wird sich nichts ändern. Ich freue mich sehr darüber, dass die Stadt Külsheim bereit ist, die Patenschaft mit der 1. Kompanie des Bataillons zu übernehmen. Das ist ein starkes und sichtbares Zeichen zur Fortsetzung der Traditionslinie des „Külsheimer“ Panzerbataillons und der Geschichte Külsheims als ehemalige Garnisonsstadt. Jetzt werden wir die notwendigen Schritte von unserer Seite einleiten, so dass wir auch in der nächsten Zeit eine positive Entscheidung bekommen sollten.

Gibt es ein Zeitfenster über das weitere Prozedere?

Pane: Feste Zeitlinien gibt es aktuell noch nicht, unter anderem spielen auch Corona und die damit einhergehende Amtshilfe dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Am Ende des Tages wollen wir die Patenschaft in einem dem Anlass entsprechenden würdigen Rahmen besiegeln. Das gilt auch übrigens für die Besiegelung der Patenschaft mit dem Landkreis Neckar-Odenwald und für die weiteren noch zu schließenden Patenschaften der 4. beziehungsweise 2. Kompanie. Auch hier ist die Absicht, die Traditionslinien fortzusetzen.

Wenn es Corona zulässt: Wird der mehrfach verschobene „Tag der offenen Tür“ dann in diesem Jahr nachgeholt? Und falls ja: Auf welche Aktionen dürfen sich die Hardheimer dann freuen?

Pane: Genau genommen gibt es bisher keine Planungen für einen „Tag der offenen Tür“. Lediglich der Aufstellungsappell des Bataillons in der Öffentlichkeit war für das letzte Jahr geplant und musste dann Corona- bedingt abgesagt werden. Einen „Tag der offenen Tür“ wird es zur richtigen Zeit auch geben. Wann der sein wird, kann ich aber noch nicht sagen. Die Planungen für einen öffentlichkeitswirksamen Appell können nur in Abhängigkeit der Corona-Lage gemacht werden. Dafür ist es derzeit noch zu früh. Insgesamt möchte ich für solche Veranstaltungen sicherstellen, dass wir sie auch verlässlich durchführen können. Ein „rein in die Kartoffeln“ und dann wieder „raus aus den Kartoffeln“ macht keinen glücklich und frustriert nur. Insofern darf ich bei diesen Fragen noch um ein wenig Geduld bitten. Die Zeit für solche Veranstaltungen wird wiederkommen und zeichnet sich am Horizont ja bereits auch ab.