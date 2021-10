Pandemie an Statistik nicht abzulesen

Neckar-Odenwald-Kreis. Wie sehr waren die Neckar-Odenwald-Kliniken und das Krankenhaus Hardheim im Pandemie-Jahr 2020 von Corona-Fällen betroffen? Rein statistisch gesehen, kann man keine Auffälligkeiten erkennen. Die Pressestelle des Landkreises weist allerdings unter anderem darauf hin, dass die zweite Infektionswelle zu Beginn des Jahres 2021 in den Zahlen nicht enthalten sei. Außerdem seien die Zahlen in unserer Region nicht repräsentativ. Derzeit steigen landesweit die Zahlen von Corona-Patienten auf Intensivstationen.

Eine Pandemie, bei der die Überlastung des Gesundheitssystems droht, sollte man in den Belegungszahlen der Krankenhäuser ablesen können. Die von der Pressestelle des Landkreises gelieferte Statistik für das Jahr 2020 weist allerdings nicht darauf hin. So zählte man im Jahr 2019 mit 94 391 Behandlungstagen deutlich mehr als im Jahr 2020 mit 69 189.

Intensivbettenbelegung Baden-Württemberg Kliniken melden seit dem 16. April 2020 an das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), über wie viele Betten auf Intensivstationen sie verfügen und wie viele von diesen belegt sind. Demnach wurde am 29. Dezember 2020 mit 642 Covid-Patienten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg der bisher höchste Wert erreicht. Am 28. Oktober 2020, also vor einem Jahr, meldete man 170 Corona-Patienten auf Intensivstationen. Nach dem Tagesbericht des Landesgesundheitsamts befanden sich landesweit am vergangenen Mittwoch 242 Covid-Patienten auf Intensivstationen. Damit nahmen Covid-Patienten 10,6 Prozent der betreibbaren Intensivstationsbetten ein. 273 freie Betten standen an diesem Tag noch zur Verfügung. mb

Der Rückgang dürfte auf wegen der Corona-Pandemie verschobener Operationen und Behandlungen zurückzuführen sein. Da Covid-19-Patienten mit schwerem Verlauf meist auf Intensivstationen behandelt werden müssen, sollten dort die Belegungszahlen gestiegen sein. Doch das ist nicht der Fall. Für das Jahr 2019 zählten die Verantwortlichen in den Neckar-Odenwald-Kliniken 3507 Behandlungstage auf Intensivstationen, für das Jahr 2020 dagegen mit 3380 sogar 127 weniger.

Covid 19 zählt zu den Atemwegserkrankungen. Also sollte man die Pandemie an der Anzahl der wegen Atemwegserkrankungen in den Kliniken behandelten Patienten ablesen können. Doch auch hier sind die Zahlen im Jahr 2020 nicht gestiegen – im Gegenteil: 2019 zählte die Klinikleitung 1474 solcher Patienten, im Corona-Jahr 2020 dagegen nur 1112 Patienten mit sonstigen Atemwegserkrankungen zuzüglich 282 Corona-Patienten – in der Summe 1394, also 90 weniger als im Jahr 2019. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Beatmungspatienten: 2019 wurden insgesamt 231 Personen in den Kliniken beatmet, 2020 waren es 183 mit sonstigen Befunden sowie 28 Covid-Patienten, insgesamt also 211 Personen. Die Neckar-Odenwald-Kliniken verfügen an ihren beiden Standorten in Mosbach und Buchen über Intensivstationen. In Mosbach befanden sich 2019 dort acht Betten, davon drei mit Beatmungsgeräten, in Buchen sechs, davon ebenfalls drei mit Beatmungsgeräten, insgesamt also 14 Betten. Im Corona-Jahr 2020 richtete man in beiden Intensivstationen jeweils einen weiteren Beatmungsplatz sowie jeweils zwei Betten als Notreserve ein. Seit August 2021 verfügen beide Häuser über jeweils sechs Intensivbetten, gegenüber dem Jahr 2019 also über zwei Betten weniger. Davon sind jeweils drei Beatmungsplätze.

Zusammenarbeit hat funktioniert

Da es sich bei dem Krankenhaus Hardheim um ein Belegarzthaus handelt, liegen dafür nicht so viele Zahlen vor wie für die Neckar-Odenwald-Kliniken. Man verfügt dort über fünf Intensivbetten, davon zwei mit Beatmungsgeräten sowie über ein Bett als Notfallreserve. Da dem Haus das nötige Personal fehlt, arbeitet es bei schweren Covid-Verläufen mit dem Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim zusammen. „Diese Zusammenarbeit hat gerade in der Hochphase der ersten Welle im Frühjahr 2020 und darüber hinaus sehr gut funktioniert und die bestehenden Strukturen deutlich entlastet“, teilte Projektmanager Daniel Weber vom Krankenhaus Hardheim mit.

Man habe dort eine Station zur Covid-Station umfunktioniert, auf der bei Bedarf Patienten mit leichten und mittelschweren Verläufen aufgenommen werden können. Auch Einzelzimmer zur Isolierung von Patienten seien vorhanden. 2018 wurden nach den Angaben von Weber im Hardheimer Krankenhaus 540 Patienten mit Atemwegserkrankungen behandelt, im Jahr 2019 waren es 572 und im Jahr 2020 insgesamt 480, davon 32 Covid-Fälle.

Jan Egenberger, Pressesprecher des Neckar-Odenwald-Kreises, warnt davor, die Zahlen für die Neckar-Odenwald-Kliniken falsch zu interpretieren. „Die Auswertung der Belegungsdaten der Neckar-Odenwald-Kliniken kann allenfalls Hinweise auf das Pandemiegeschehen in der Region geben“, schreibt er in einer Mail. „Die Stichprobe ist nicht repräsentativ und erlaubt keine weitreichenden Rückschlüsse auf das Gesundheitswesen allgemein.“

So würden wechselseitige Unterstützungen der Kliniken regional wie überregional bei der Auswertung der lokalen Daten nicht angemessen berücksichtigt. Außerdem sei die reine Anzahl der Beatmungspatienten mit positivem SARS-CoV-2-Befund ebenfalls nur eingeschränkt aussagekräftig, da hier häufig eine überdurchschnittlich lange Behandlungsdauer auf der Intensivstation auch nach der Beatmung zu verzeichnen gewesen sei.

Ein Perioden- beziehungsweise Ganzjahresvergleich für 2020 mit den Vorjahren ergebe nur begrenzt Sinn, da die Corona-Pandemie in den Neckar-Odenwald-Kliniken erst ab März 2020 überhaupt eine Rolle gespielt habe. Die Phase der Maximalbelastung in der zweiten Infektionswelle über den Jahreswechsel bis in den Februar 2021 hinein mit in der Spitze sechs Isolationsstationen und dem Einsatz der Bundeswehr sei hier auch nicht adäquat abgebildet. Eine jahresübergreifende Auswertung monatlicher Daten, die einen Vergleich der Wintermonate 2020/21 mit denen der Vorjahre ermöglichen würde, wäre für das Klinik-Controlling zu aufwendig.