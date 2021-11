Päckchen für Kinder

Hardheim. Nachdem tausende Weihnachtspäckchen im vergangenen Jahr in Kinderheimen und an Kinder notleidender Familien in Osteuropa verschenkt werden konnten, darunter auch über 100 Stück aus Hardheim und Umgebung, soll auch in diesem Jahr eine Sammlung von Weihnachtspäckchen stattfinden.

Folgende Geschenkliste, damit Probleme beim Zoll vermieden werden, ist einzuhalten: ein neues Plüschtier oder ein Spielzeug, 200 Gramm Schokolade, 250 bis 300 Gramm Süßigkeiten, 300 bis 400 Gramm Kekse, 800 Gramm Schokogetränkepulver, 400 Gramm Schokoaufstrich, ein farbiges Handtuch (100x50 Zentimeter), Zahnpaste, Zahnbürste, Malstifte, Zeichenblock DIN A4. Falls nötig, ist das Paket mit Junge oder Mädchen zu kennzeichnen.