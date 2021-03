Schweinberg. Für die Ostertage hat sich der Musikverein Schweinberg eine besondere Aktion überlegt: eine „verrückte Ostereiersuche quer durch Schweinberg“. Die Teilnehmer dürfen Osterhase „Fridolin“ helfen, den Code für einen Tresor zu finden, in dem sich die Rezeptur für die Farbe der MVS-Ostereier befindet.

AdUnit urban-intext1

Die Ostereiersuche kann von Karfreitag, 2. April, bis einschließlich Ostermontag, 5. April, gespielt werden. Die Tour dauert etwa zwei Stunden und ist nicht für Kinderwagen geeignet. Für die Aktion wird ein Spielplan (Preis: fünf Euro), ein Stift und ein Smartphone mit QR-Code-Scanner benötigt. Denn auf die Ostereier, die unterwegs gefunden werden müssen, ist ein QR-Code gedruckt, hinter dem sich ein Rätsel befindet. Wenn das Rätsel gelöst wird, erhält man eine Lösungszahl, die am Ende einen Gewinn-Code ergibt. Dieser muss bis spätestens Dienstag, 6. April, 18 Uhr, bei Marc Reinhart, Appenonnenweg 3 in Schweinberg, abgegeben werden, um an der Gutscheinverlosung teilnehmen zu können. Es können Gutscheine im Gesamtwert von über 700 Euro von lokalen Firmen aus Schweinberg und Umgebung – getreu dem Motto „support your local“ – gewonnen werden.