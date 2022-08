Ortsbrunnen werden abgestellt

Hardheim. Das Landratsamt hat in seiner Funktion als Untere Wasserbehörde zunächst in der Zeit vom 15. August 2022 bis 30. September 2022 den Gemeingebrauch der oberirdischen Gewässer (Bachläufe, Seen)eingeschränkt. In dem genannten Zeitraum ist es der Land- und Forstwirtschaft sowie auch Privateigentümern für den Gartenbau nicht (mehr) gestattet, Wasser mit Hilfe technischer Geräte (Pumpen, Vakuumfässer oder Schläuchen zu entnehmen. Ebenfalls nicht erlaubt ist das Aufstauen von Gewässern. Weiterhin gestattet ist die Entnahme aus oberirdischen Gewässern durch Schöpfen mit Eimern oder Gießkannen durch Privatpersonen. Die Untere Wasserbehörde behält sich vor, weitere Einschränkungen vorzunehmen, sofern weiterhin kein oder zu wenig Niederschlag fällt.

Sparsamer Umgang

Darüber hinaus ruft das Landratsamt zum sparsamen Umgang mit Wasser auf, unabhängig davon, ob es sich um Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung, Bächen, Brunnen oder Wasserentnahmestellen handelt. In erster Linie setzt die Untere Wasserbehörde auf die Einsicht der Wassernutzer.

Damit die Gewässerökologie im Allgemeinen nicht weiter als unabdingbar ins Ungleichgewicht gerät, und um die lokalen Grundwasservorkommen zu schonen, hat sich die Gemeinde Hardheim in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis zu weitergehenden Maßnahmen entschlossen. So werden bestehende Ortsbrunnen und Wasserspielgeräte auf Spielplätzen, soweit dies technisch ohne größeren Aufwand bzw. aus ökologischen Gründen machbar ist, abgestellt.

Eine Wassermarke pro Nutzer

Die Abgabe von Wassermarken zur Entnahme an der öffentlichen Wasserentnahmestelle in der Alten Würzburger Straße in Hardheim wird je Nutzer auf eine Wassermarke pro Woche beschränkt. Die Wasserabgabe an der Wasserentnahmestelle im Ortsteil Erfeld erfolgt in erheblich gedrosseltem Umfang.

Einschränkungen ergeben sich zusätzlich bei der Wassernutzung für Sportanlagen. Sportplätze oder auch Tennisanlagen dürfen nur noch in zweiwöchigem Rhythmus bewässert werden. Die maximale Entnahmemenge pro Bewässerungslauf wir ebenfalls beschränkt. Dies gilt uneingeschränkt auch für Sportanlagen, deren Bewässerung nicht aus dem öffentlichen Leitungsnetz sondern aus ehemaligen Wasserversorgungsbehältern erfolgt. Die Bewässerung hat generell in den Abend- und Nachtstunden zu erfolgen, so dass unnötige Verdunstungen des Wassers erheblich reduziert werden können. Die Sportvereine werden hierzu noch in einem gesonderten Schreiben informiert.

Von vorstehender Regelung eingeschlossen sind sämtliche bestehenden Erlaubnisse von Wasserentnahmen, die mit entsprechenden Einschränkungen erteilt wurden. Vorstehende Regelungen gelten ab sofort und sind zunächst befristet bis zum 30. September 2022. pm