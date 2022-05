Orchideen in voller Blüte

Hardheim. Die Hardheimer, Schweinberger und Königheimer Naturschutzgebiete sind weithin bekannt für ihre seltenen Pflanzen und insbesondere für Artenvielfalt an Orchideen. Unter Kennern gelten sie deshalb als Eldorado der Königin unter den Pflanzen. Die ersten Orchideen des Jahres blühen bereits ab April. Die meisten Arten sind im Mai und Juni zu bewundern. Die letzten Waldorchideen blühen Ende August. Die heimischen Orchideen sind wahrhafte Schönheiten und auf jeden Fall eine Exkursion wert, denn sie sind ebenso prachtvoll wie vielfältig und stehen ihren tropischen Arten, die im Wohnzimmer stehen, an nichts nach.

Pflanzen wachsen kräftig

Nach dem Starkregen in der vergangenen Woche und den sonnigen und warmen Temperaturen schießen die Orchideen und Knabenkräuter förmlich in die Höhe. Auffällig ist, dass es in diesem Jahr sehr viele Knabenkräuter gibt, was mit den Niederschlägen im letzten Jahr zu tun hat. Aktuell lohnt sich eine Wanderung mit offenen Augen durch die Naturschutzgebiete und die Wanderer haben die Chance und können die Artenvielfalt dieser seltenen Pflanzen, wie beispielsweise der Hummel-Ragwurz, Fliegen-Ragwurz und das Knabenkraut, bestaunen. Die Ragwurz-Arten sind Meister der Täuschung. Ihre Blüten ähneln Insekten so sehr, dass die Männchen dieser Insekten der gleichen Auffassung sind. Außerdem verbreiten die Blüten noch einen Duftstoff, der dem Sexuallockstoff der Weibchen ziemlich ähnlich ist. Diese Orchideen verstehen es, die Insekten für ihre Zwecke einzuspannen.

2 Bilder © Englert Torsten

Das Knabenkraut mit seinen verschiedenen Unterarten gehört zu den wenigen Orchideen, die in Mitteleuropa heimisch sind. Da das Knabenkraut sehr selten geworden ist, steht es streng unter Naturschutz. Bei der Gattung der Knabenkräuter gibt es gelbe, rote, rosa oder weißliche Blüten. Beim Stattlichen Knabenkraut ist der Helm leicht offen oder die seitlichen Kelchblätter sind abstehen und die Blüten-Lippe ist breit.

Andere Knabenkräuter wie das Brand-Knabenkraut bilden einen geschlossenen Helm, dieser wird von dem Kelch- und Kronblatt gebildet und die Blüten-Lippe ist länger als breit.