Open air an der Herz-Jesu-Kapelle

Schweinberg. Das Team „Zeit für Neues“ und das Gemeindeteam veranstalten am Sonntag, 27. Juni, um 10 Uhr einen Gottesdienst an der Herz-Jesu-Kapelle.

Dabei wird schon die Anordnung der Stühle eine Botschaft in sich tragen. Sie will deutlich machen, dass Gott den Menschen ein Gegenüber sein will, in dessen Herz sie fest eingeschrieben sind. Ein Schirm sollte mitgebracht werden, als Sonnen- beziehungsweise Regenschutz. Für Sitzgelegenheiten ist gesorgt.

Klingende Botschaft

Titel der Feier ist „Jesus sagt; Hey, ich hab’ ein Herz für dich“. Christiane und Manfred Weihbrecht, unterstützt von Noah Herbst am Cajón, bringen diese Botschaft in ihren Liedern zum Klingen. Kinder und Jugendliche gestalten mit. Diese Feier ist auch für Familien mit Kindern ansprechend.