Hardheim. Der Fahrer eines Opel hat am Mittwochabend einen spektakulären Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Der 36-Jährige war gegen 20.15 Uhr aus Richtung Schweinberg kommend in der Würzburger Straße unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw-Gespann kollidierte. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Opel und blieb auf dem Dach liegen. Der 36-Jährige blieb unverletzt, an seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. An dem Audi SQ5 des Gespanns entstand ebenfalls ein Totalschaden in Höhe von circa 80 000 Euro. Die Würzburger Straße musste während der Unfallaufnahme für knapp eine Stunde voll gesperrt werden.