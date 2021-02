Neckar-Odenwald-Kreis. Folgende Seminare werden vom Fachdienst Landwirtschaft Buchen online angeboten: „Lirum, Larum, Löffelstiel – Was braucht mein Kind und wie viel?“ für Eltern mit Kindern von drei bis sechs Jahren am Mittwoch, 24. März, von 16 bis 17.30 Uhr über „Microsoft-Teams“. Antworten, Hintergründe und praxisnahe Informationen von Hanna Walter, Oecotrophologin. „Eins, zwei – Brei“ zum Thema „Einführung von Beikost bei Kindern ab fünf Monaten ist für Freitag, 19. März, von 9.30 bis 11 Uhr über „GoToMeeting“ geplant. Referentin, Dagmar Heckmann, gibt Informationen rund um das Thema Beikost. Anmeldung bis Montag, 15. März. „Auf geht‘s zum Familientisch“, für Eltern mit Kindern von acht bis 24 Monaten. Praxisnahe Informationen wie der Übergang vom Brei zur Familienkost gelingt, zeigt Hanna Walter, Oecotrophologin am Dienstag, 16. März, von 9.30 bis 11 Uhr über die Internetplattform „Microsoft Teams“. Anmeldung beim Fachdienst Landwirtschaft, Buchen, Telefon 06281/52121600, E-Mail: ernaehrung@neckar-odenwald-kreis.de. Genauere Informationen für den Zugang zu den Veranstaltungen werden nach der Anmeldung per E-Mail mitgeteilt.