Die Verbandsversammlung des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn hat eine für den Verband und die Gemeinde Hardheim bedeutende Personalentscheidung getroffen.

Hardheim. Bei der jüngsten nichtöffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn wurde eine für den Verband und die Gemeinde Hardheim bedeutende Personalentscheidung getroffen: Nachdem der bisherige stellvertretende Verwaltungsleiter Benjamin Knörzer zu Ende März 2021 den Krankenhausverband verlassen und sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen will, hatte der Verband Ende letzten Jahres die Stelle „Projektmanagement und Controlling“ öffentlich ausgeschrieben.

Aus insgesamt 18 Bewerbungen fiel nun nach einem Vorauswahlverfahren die Wahl auf Daniel Weber, der derzeit als Geschäftsleitender Beamter bei der Gemeinde Mömlingen tätig ist. Er wird zum 1. Juni offiziell zum Krankenhausverband wechseln, ist aber in Abstimmung mit der Gemeinde Mömlingen bereits seit letzter Woche tageweise zur Einarbeitung beim Krankenhausverband tätig.

Er wird künftig den Bereich „Projektarbeit und Controlling“ leiten und sich die Stellvertretung des Verwaltungsleiters mit dem Leiter des Bereichs „Finanzen und Organisation“, Christian Seitz, teilen, der bereits seit 2012 als Finanzbuchhalter für den Krankenhausverband tätig ist.

Der berufliche Lebensweg führte Daniel Weber nach dem Abitur zunächst zur Bundeswehr, wo er die Offizierslaufbahn einschlug. Im Rahmen der Offiziersausbildung studierte er Staats- und Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Öffentliches Recht und Verwaltung an der Universität der Bundeswehr in München und schloss zudem im Studiengang International Management ein Masterstudium an der European Business School in Reutlingen erfolgreich ab.

Nach seiner Dienstzeit bei der Bundeswehr fand er 2015 bei der Gemeinde Mömlingen im Landkreis Miltenberg als Geschäftsleitender Beamter eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Nun kehrt er an seinen Geburtsort zurück, denn er hat im Krankenhaus Hardheim 1983 das Licht der Welt erblickt. Beim Krankenhausverband will er sich mit seinen Erfahrungen, seinem Interesse für neue Aufgabenbereiche und mit Engagement für die beiden Einrichtungen des Verbandes, das Krankenhaus Hardheim und das Geriatriezentrum Walldürn einsetzen. Daniel Weber ist in Hardheim wohnhaft, verheiratet und hat eine Tochter. 2019 wurde er in den Gemeinderat seiner Heimatgemeinde Hardheim gewählt. Dieses kommunale Ehrenamt wird er nun aber abgeben müssen, da einem Beamten eines Zweckverbandes der Kommune die Ausübung dieses Amtes zur Vermeidung von Interessenskollisionen nicht gestattet ist.