Odenwaldpokalfliegen in Hardheim: 21 Piloten am Start

Hardheim. Am Wochenende fand das 44. Odenwaldpokal im Drachen- und Gleitschirmfliegen statt. Lange mussten die Piloten auf Wettbewerbe warten, sie kamen aus Augsburg, Kassel, Karlsruhe, Mulfingen und vom CfD (Club für Drachenflugsport) Hardheim. 21 Piloten ließen sich mit der vereinseigenen Schleppwinde bis 350 Meter hoch in die Thermik schleppen. Ziel war es, die ausgeschriebenen Bojen wie die Ruine in Schweinberg, den Solarpark in Dörlesberg, die Kirchen in Steinfurt und Waldstetten und den Hockenberg in Hardheim zu überfliegen – und wieder zurück auf den Truppenübungsplatz in Külsheim. Mit fast 100 Flügen erreichten einige Piloten drei Bojen je Flug und waren bis zu einer Stunde und 20 Minuten in der Thermik. Bei den Gleitschirmfliegern wurde Peter Niesik aus Kassel Erster, vor Clemens Ruf und Peter Kleu (beide CfD Hardheim). Bei den Drachenfliegern siegte Andi Specht (Augsburg) vor Ingo Schmid (Mulfingen) und Roland Schmid. Bild: CFD

