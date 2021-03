Bretzingen. Im Bürgerhaus tagte am Mittwoch der Bretzinger Ortschaftsrat. Auf der Tagesordnung standen die Debatte um den Kriterienkatalog der Gemeinde Hardheim zur Genehmigung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen und die Bereitstellung entsprechender Flächen auf Bretzinger Gemarkung.

Wie Ortsvorsteher Steffen Berberich erläuterte, spielen im Zuge der von Bund und Land propagierten Energiewende Versorgungssicherheit und Netzstabilität eine tragende Rolle, doch sei noch kein tragfähiges Konzept vorgelegt worden.

Mangel an Speichermöglichkeiten

„Es mangelt vor allem an Speichermöglichkeiten, was in den Wintermonaten für Probleme sorgt“, betonte er und verwies anhand aktueller Schaubilder auf unzureichende und geringe Energieproduktion in der kalten Jahreszeit. Gerade Solarmodule werden von Schnee bedeckt, während dicke Wolken die Sonne abschirmen.

Im Ernstfall müsse man Strom importierten, um die Leistungsbilanz auszugleichen. „Mit weiteren Abschaltungen konventioneller Kraftwerke dürfte sich diese Tendenz noch verstärken“, bilanzierte er und verwies auf bei guter Wetterlage ab Ende Februar erkennbarer Vorboten der Sommermonate.

Hier werden die Spitzen der Solarstromerzeugung dann weit unterhalb des subventionierten Preises ins Ausland exportiert; der erzeugte Wind und Solarstrom übertreffe tageweise den Gesamtverbrauch. Künftige Speichermöglichkeiten könnten zwar Abhilfe schaffen, doch müsse man hier ein Zeitfenster von rund zehn Jahren im Auge behalten. Erst dann könne ein weiterer Ausbau erneuerbarer Energien Sinn ergeben.

Dennoch sei der Kriterienkatalog zu befürworten, wenngleich die darin festgehaltenen Ziele einer konkreten Formulierung bedürfen würden. So sollte das „Punktesystem“ zugunsten besserer Übersichtlichkeit keine Minuspunkte beinhalten und in harte und weiche Kriterien unterteilt sein: So sollte beispielsweise der Sitz des Betreibers in Hardheim aufgrund zu erwartender Gewerbesteuer-Einnahmen ein „hartes“ Kriterium mit 50 Punkten sein. Ferner sollten besonders prädestinierte und gänzlich ungeeignete Standorte für Freiflächen-Photovoltaikanlagen definiert und Flächen etwa in als solchen definierten Naherholungsgebieten, nahe Rad- und Wanderwegen sowie Freizeitanlagen und Aussichtspunkten Ausschlusskriterien sein oder stärker als Bodenpunkte bewertet werden.

Mindestabstand ein Thema

Auch die bauliche Peripherie sollte ins Auge gefasst werden: Während sich das Gremium im Verhältnis 4:1 für einen Mindestabstand von 500 Metern zu Wohngebieten aussprach, solle ein direkter Anschluss an Industriegebiete denkbar sein. Auch sollten „Mittagsspitzen“ speziell im Sommer reduziert werden, um die Leistung gleichmäßiger über das Jahr und den Tag zu verteilen.

Grundlegende Überarbeitung

Letztlich kam der Ortschaftsrat einstimmig der Beschlussempfehlung nach und begrüßt die Erstellung des Kriterienkatalogs, fordert jedoch dessen grundlegende Überarbeitung im Sinne von Versorgungssicherheit, tatsächlichem Energiebedarf und der Kapazitäten des Stromnetzes. „Der Katalog soll eine hohe Hürde darstellen, um die Versorgungssicherheit zu verbessern, aber nur unbedingt nötige und am besten geeignete Flächen zu verwenden“, merkte Ortsvorsteher Berberich an.

Die vorgeschlagene Bewertungsmatrix mit ihren Kritikpunkten sollte bei der Ausarbeitung berücksichtigt werden; in diesem Sinne möchte der Ortschaftsrat vor der finalen Abstimmung über die endgültige Version informiert werden und darüber bescheiden. Eine Absage wurde im Hinblick auf den vorhandenen Überfluss lediglich Solarparks erteilt, die nur zur Erzielung des maximal subventionierten Ertrags ausgelegt sind.

Im zweiten Teil beriet man sich über die Festlegung einer Höchstgrenze für Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Wie Steffen Berberich argumentierte, werde der Bedarf Bretzingens im Grunde locker mit einem Solarpark von einem Hektar Größe gedeckt.

„Hier wären die Dachflächen der Häuser schon ausreichend“, räumte er ein. Dennoch möge man sich im Hinblick auf zunehmenden Stromverbrauch von Industrie- und Verkehrswirtschaft den erneuerbaren Energien nicht verschließen. „Die kommunale Planung und Auslegung sollte aber bestmögliche Resultate für die Bürger erzielen“, stellte er klar.

Photovoltaik habe im Sommer „gewisse Potenziale“, einen Teil der Stromerzeugung bereitzustellen. „Windkraft erfordert im Gegenzug ein Vielfaches der Speicherkapazitäten, da die Intervalle zwischen Wind und Flaute erheblich länger sind“, verdeutlichte Berberich.

Ökopunkte für Bretzingen

Der Ortschaftsrat einigte sich darauf, bei Anwendung des ursprünglichen Kriterienkatalogs der Gemeinde Hardheim keine Flächen auf Bretzinger Gemarkung zur Verfügung zu stellen, bei einem fundierten Kriterienkatalog mit den eigenen Empfehlungen aber maximal zehn Hektar zusammenhängender Fläche für Freiflächen-Photovoltaik freizugeben.

Entsprechende Ökopunkte müssen in Bretzingen verbleiben.