Neugestaltung des Pausenhofs vor Augen

Hardheim. Seit seiner Gründung im Mai 2011 unterstützt und bereichert der Förderverein des Walter-Hohmann-Schulverbunds das schulische Leben Hardheims: Er dockt dort an, wo staatliche Mittel begrenzt sind und das „normale“ Schulbudget die Projekte nicht voll finanzieren können. Die Jahreshauptversammlung des 137 Mitglieder zählenden Vereins fand am Donnerstag in der Schulaula statt.

In ihrer Begrüßung hob Vorsitzende Melanie Knüttel besonders das Erscheinen des neuen Rektors Steven Bundschuh sowie Hans Sieber als Repräsentant der Arnold-Hollerbach-Stiftung hervor. Grußworte kamen von Hauptamtsleiterin Mareike Brawek sowie Hans Sieber.

Während Brawek die rührige Arbeit des Vereins im Sinne schneller, unbürokratischer Hilfe lobte und unter anderem für die Finanzierung der Apple-TV-Geräte dankte, bezeichnete Sieber die Vereinsgründung als „richtigen Schritt“ und sicherte die weitere Unterstützung durch die Stiftung zu.

Im Jahresrückblick erinnerte Knüttel an die Bereitstellung neuer, auslaufsicherer Trinkflaschen, der Lunchpakete für die Abschlussklassen und die Abschiedsgeschenke in Form bedruckter Tassen, den von 65 Teilnehmern besuchten Online-Vortrag zum Thema „Lernen macht glücklich“, das Schulobstprogramm und die neu gestaltete Homepage.

Als nächstes Projekt avisierte Knüttel die Neugestaltung des großen Pausenhofs an, die Hand in Hand mit der Gemeindeverwaltung erfolgen wird. So galt ihr Dank neben allen Mitstreitern auch der Gemeinde.

Im Kassenbericht listete Birgit Eisenhauer die Einnahmen und Ausgaben auf; die von Klaus Schneider und Harald Löffler durchgeführte Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen. So war die von Daniel Emmenecker moderierte Entlastung reine Formsache.

Bei den Neuwahlen ergaben sich kaum personelle Veränderungen: Geführt wird der Verein weiterhin von Vorsitzender Melanie Knüttel und ihrer Stellvertreterin Melanie Grimm; als Schriftführerin rückte Sabrina Henn (bisher Sonja Müller) in den Vorstand. Die Kasse führt weiterhin Birgit Eisenhauer; als Beisitzer fungieren Daniela Kaiser-Hauk und Monika Dörr. Mit Präsenten wurden Anja Gress und Michael Keilbach verabschiedet, die als Gründungsmitglieder seit der ersten Stunde dem Vorstand angehört hatten – Keilbach bis 2019 als von Marianne Berberich unterstützter Vereinsvorsitzender. Er dankte in eigener Sache dem aktuellen Vorstand sowie der Arnold-Hollerbach-Stiftung und Hans Sieber für die „hervorragende Zusammenarbeit“, mit der man Großartiges bewerkstelligt habe.

Nachdem die Lehrerinnen Sobotta, Wagner und Bergmann den neu aufgelegten Schülerkalender vorgestellt und Rektor Steven Bundschuh kompakt auf das mit sieben Schritten in fünf Jahren umrissene Digitalisierungskonzept des Schulzentrums eingegangen war, stieß man auf das zehnjährige Vereinsjubiläum an: „So soll es weitergehen“, freute man sich. ad

