Neuer Termin für Erfapark-Informationsveranstaltung

Hardheim. Die Bürger Hardheims werden am Dienstag, 13. Dezember, ab 17.30 Uhr in der Erftalhalle zum Stand der Planungen der Erfapark-Neugestaltung informiert. Dies teilte Bürgermeister Stefan Grimm auf FN-Nachfrage mit. Nach den allgemeinen Informationen „zum Stand der Dinge“ stehen Mitarbeiter des Investors „Schoofs-Immobilien“ und der Gemeindeverwaltung für Rückfragen aus der Bevölkerung zur Verfügung. Diese Informationsveranstaltung war eigentlich schon für den 10. November geplant, musste aber aufgrund eines Termins mit den zuständigen Behörden verschoben werden. Aufgrund des erwarteten großes Interesses wurde die Veranstaltung nun auch von der Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums in die Erftalhalle verlegt.

