Neuer Pächter für Imbiss gesucht

Hardheim. Mit einer Ausschreibung im Anzeigenteil der Fränkischen Nachrichten machte die Gemeindeverwaltung öffentlich, was schon lange in Hardheim gemunkelt wird: Christine Langer, die bisherige Pächterin des „Imbiss am Pavillon“, geht nach 20 Jahren in den Ruhestand. Die Gemeinde sucht deshalb einen neuen Mieter des Gebäudes. Der Schnellimbissraum sei spätestens zum 1. Januar 2023 neu zu verpachten. In Absprache mit der Mieterin könne das Mietobjekt jedoch auch bereits zu einem früheren Zeitraum übernommen werden.

Das derzeitige Speiseangebot (traditioneller Imbiss-Stand) solle laut Gemeindeverwaltung auch künftig beibehalten werden. Entsprechende Bewerbungen würden bevorzugt werden. mg