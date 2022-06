Neue Tour für Kinder

Hardheim. Der Museumsverein Erfatal stellt am Sommerfest einen neuen historischen Rundgang für Kinder und deren „großen“ Begleiter in und um Hardheim vor. Der dazu konzipierte „Räder-Ritter-Raketen-Weg“ steuert dabei einige Stationen im Gesamtgemeindegebiet, von der Keltenschanze über das Hardheimer Schloss bis zum Hofgut Breitenau, an und erzählt in kleinen Geschichten wissenswert Historisches.

Kleine Kostprobe

Zu einer kleinen Kostprobe treffen sich alle interessierten Kinder zwischen drei und zwölf Jahren gerne mit ihren „großen“ Begleitern am Samstag, 18. Juni, um 17 Uhr auf dem Schlossplatz am Brunnen vor dem Schloss.

