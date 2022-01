Neue Schnellteststation in der Höpfinger DRK-Vereinsscheune

Neckar-Odenwald Neckar-Odenwald-Kreis meldet 126 Corona-Fälle über den Jahreswechsel

In den vergangenen drei Tagen, also zwischen Silvester und 2. Januar, meldete das Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg 126 neue Fälle. Am 31. Dezember waren es 85, am Neujahrstag 26 und am Sonntag 15 neue Fälle. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 13 303 Corona-Fälle im Kreis. Die Inzidenz 257,3 (30.), 263,6 (31.), 1.1. 263,6 und am 2.1. 269,8 und damit gegenüber Donnerstag leicht ansteigend. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet. {element} Seit ihrem Höchststand am 8. Dezember mit einem Wert von 669,7 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt kontinuierlich gesunken. Wie nachhaltig die aktuelle Entwicklung ist, bleibt jedoch abzuwarten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) mahnt auf seiner Internetseite jedoch zur Vorsicht: „Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.“ {furtherread} Für Fragen rund um das Corona-Virus stehen Mitarbeiter des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis unter Telefon 06261/843333 oder 06281/52123333 wochentags von 8 bis 16Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen von 11 bis 15 Uhr zur Verfügung. Bild: dpa

