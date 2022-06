Schweinberg. Vor einigen Monaten konnte sich der Musikverein Schweinberg über den erfolgreichen Abschluss seines Crowdfunding-Projektes in Kooperation mit der Volksbank Franken freuen. Über die Plattform „Viele schaffen mehr“ bewarb der Verein das Projekt „Instrumentenanschaffung für die Nachwuchsausbildung und konnte sich finanzielle Unterstützung von 5601 Euro sichern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit wurde das angestrebte Ziel der Projektsumme in Höhe von 5.000 Euro mit 112 Prozent übertroffen. Die Volksbank beteiligte sich an dem Vorhaben mit 2500 Euro. Generalbevollmächtigter Holger Dörr und Bereichsleiterin Sonja Röckel übergaben den symbolischen Scheck an die Vereinsvertreter Dorothee Kaufmann (Vorsitzende) und Yvonne Zeller (Jugendleiterin).

Die Verantwortlichen freuten sich über die Möglichkeit der Vereinsförderung und die finanzielle Unterstützung durch die Volksbank, mit welcher die Jugendarbeit des Vereins weiter ausgebaut werden kann. So beteiligt sich der Musikverein Schweinberg finanziell an den Unterrichtskosten und stellt den Kindern außerdem Leihinstrumente kostenlos zur Verfügung. Hierfür konnten aufgrund des Crowdfunding-Projekts unter anderem drei neue Saxofone angeschafft werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2