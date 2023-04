Neue Reform sorgt für Redebedarf im Ortsbauernverband

Schweinberg. Nach dreijähriger Corona-Pause trafen die Ortsbauernverbände aus Schweinberg, Hardheim und Rüdental sich jüngst im „Grünen Baum“ in Schweinberg zu einem Informations- und Diskussionsabend. Großen Redebedarf gab es neben rein örtlichen Angelegenheiten vor allem zur Umsetzung der neu aufgelegten Agrarreform und zum Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmannagement“.

In einem kurzen Rückblick berichtete Friedbert Stolz, dass der Ortsbauernverband sich bei der Gemeinde für eine Instandsetzung der Wasserentnahmestelle am Neuen Weg eingesetzt habe. Auch aus der Bevölkerung bestehe der Wunsch, diese Wasserentnahmestelle zu erhalten.

Schäden durch verstopfte Gräben

Weiter berichtete Stolz über eine im Dezember 2022 stattgefundene Flurbesichtigung mit Ortsvorsteher Dieter Elbert und den Ortschaftsräten Thomas Henn und Christian Horn. Angesprochen wurden das Zurückschneiden von Hecken an Feldwegen sowie das Zuwachsen und Verstopfen von Gräben. Durch Starkregen und mangelnde Wasserabflussmöglichkeiten, wurden an Feldwegen vermehrt Oberflächenschäden festgestellt. Stolz forderte die Landwirte auf, an diesen Wegen mit ihren Frontladern immer wieder Abläufe für das Wasser zu schieben. Zum errungenen Kompromiss bei der Südlink - Trasse berichtete Klaus Keim als Vorstandsmitglied des Kreisbauernverbandes Neckar-Odenwald.

Besorgniserregend sei für die Landwirtschaft weiterhin der zu hohe Landverbrauch für öffentliche Belange. Bundesweit sind bereits 14 Prozent und in Baden-Württemberg über 15 Prozent der Bodenfläche verbaut und versiegelt. Des Weiteren wurde über den Rückgang der Tierhaltung und der damit verbundenen folgenschweren Strukturveränderung im ländlichen Raum gesprochen.

Einen großen zeitlichen Umfang nahmen die vielen Fragen zur Umsetzung der im Jahr 2023 angelaufenen neuen Agrarreform und die Einhaltung der Verpflichtungen im neuen Baden-Württembergischen Förderprogram für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT II) ein.

Bemängelt wurde zugleich, dass die neuen EU-Richtlinien zum Fruchtwechsel und der Flächenstilllegung zur Herbstaussaat 2022 den Landwirten noch nicht vollständig vorlagen. Wegen der vielen im Herbst 2022 noch offenen Details sehe sich mancher Landwirt dazu gezwungen, seinen ursprünglichen Anbauplan im Frühjahr 2023 nochmals zu ändern.

Die nach hinten verschobenen Termine zur Einarbeitung von Zwischenfrüchten und des Pflugeinsatzes sind, so Stolz, praxisferne Ideologien und bringen keinen Nutzen für die in der Winterruhe liegende Natur. „Wir brauchen für das Frühjahr einen abgesetzten, saatfertigen Boden, mit langanhaltender Winterfeuchtigkeit. Mit diesen Vorschriften wird man je nach Witterung diese Bodenvoraussetzungen im Frühjahr nicht immer haben“, so die Landwirte.

Gewohnte Blütenpracht bleibt aus

Mit Unverständnis reagierten sie ebenso auf die Streichung der einjährigen FAKT-Maßnahme „Brachebegrünung mit Blühmischungen“ – mit einer jährlichen Anbaufläche von 2460 Hektar im Neckar-Odenwald-Kreis hatten doch die Landwirte in den letzten Jahren dort einen Beitrag für den Natur- und Artenschutz geleistet; die langanhaltende Blütezeit bei dieser Mischung bescherte den Vögeln und Insekten über einen längeren Zeitraum einen reichlich gedeckten Tisch. Anstelle dieser einjährigen Begrünung wird nun eine fünfjährige Brachebegrünung angeboten.

Weiter berichtete Friedbert Stolz aus seiner zweijährigen Erfahrung mit der fünfjährigen Brachebegrünung: Der Bestand weise nicht die gewohnte Blütenpracht und Blattmasse auf, so dass eine Verdrängung der ausgesäten Pflanzen durch Wildkräuter und Gräser in diesen fünf Jahren zu befürchten sei. Im Wegfall der einjährigen Blühmischung sah er einen „nicht durchdachten und willkürlichen Akt der vom Wechselwahn an Vorschriften infizierten Bürokraten und Verantwortlichen“.

Gerhard Bundschuh als Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Schweinberg/Rüdental informierte abrundend über die Rahmenbedingungen zum Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ zur Entwicklung zukunftsfester Wälder. „Teilnehmen können Forstbetriebe ab einem Hektar Waldfläche. Die Laufzeit erstreckt sich auf zehn oder zwanzig Jahre, in deren Verlauf insgesamt zwölf verschiedene Kriterien als Auflagen einzuhalten sind“, betonte er. Unter anderem ist eine Vorausverjüngung rund fünf Jahre vor einer geplanten Holzernte gefordert. Gerätselt wurde, wie bei einem hohen Wildbestand oder im Schatten hoher Bäume diese Verjüngung gelingen soll.

Weitere Auflagen des Förderprogramms sind die, Baumartendiversität, die Naturverjüngung, die Schaffung von mehr Lebensräumen mittels Habitatbäumen sowie mehr stehendes und liegendes Totholz im Wald und das Anlegen von Rückegassen. ad