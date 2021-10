Neue Mitglieder zu gewinnen ist das gemeinsame Ziel

Hardheim. Zu den Tagesordnungspunkten der Jahreshauptversammlung der Musikschule Hardheim gehörten neben richtungweisenden Satzungsänderungen auch Wahlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der vom Vorsitzenden Volker Rohm geleiteten Versammlung erstattete nach Eröffnung und Totengedenken mit namentlicher Würdigung des verstorbenen Musiklehrers Franz Vogel die stellvertretende Leiterin Sonja Arlt in Vertretung der erkrankten Musikschulleiterin Bärbel Mitsch den Bericht.

Verwiesen wurde auf rund 200 Instrumentalschüler. Vor allem im Elementarbereich könnte die Zahl durchaus etwas größer sein. Die Abmeldungen von älteren Schülern begründete Arlt vor allem mit gestiegenen schulischen Belastungen.

Durch Online-Angebote sei – auch im Hinblick auf eine Lehrerkonferenz – das Beste aus den Belastungen durch die Pandemie gemacht geworden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zufrieden zeigte sich Sonja Arlt mit dem Zusammenwirken mit den Musikvereinen und der Grundschule und den dort möglichen Arbeitsgemeinschaften. Mit Tomasius Gärtner für Cello und Th. Eillingsfeld (Gitarre) stehen zwei neue Musikschullehrer zur Verfügung.

Auftritte und Vorspiele angedacht

Angedacht ist bei der Musikschule ein Weihnachtskonzert am ersten Adventssonntag, an dem auch der Hardheimer Weihnachtsmarkt zumindest ins Auge gefasst ist; ebenso ein kleines Vorspielangebot in Hardheimer Straßen und kleinere Konzerte. Allerdings gelte es den Winter abzuwarten, ehe deutlich werde, was überhaupt gemacht werden könne. Gedanken machte man sich in Verbindung mit dem Bericht von Sonja Arlt auch über die Dauer der Erkrankung der Musikschulleiterin und über die Situation während der Corona-Pandemie.

Weil die Notwendigkeit der Aktualisierung der aus dem Jahr 1977 stammenden Ursatzung erkannt worden war, leitete der Vorsitzende dann, unterstützt vom sachkundigen Torsten Englert, zur Besprechung der notwendigen Änderungen über.

In Verbindung damit beschäftigte man sich mit mancherlei Themen, wie dem Beginn und Ende des Geschäftsjahres, der Kündigung der Mitgliedschaft, Tagesordnungspunkten der Mitgliederversammlung, der Nutzung der digitalen Medien, der Dauer der Wahlperiode der Musikschulleitung, der Festlegung der Schul- und Gebührenordnung sowie der Regelung von Unterrichtsfragen bis hin zur Auflösung des Vereins.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Satzungsänderungen wurden ohne Widerspruch und einstimmig angenommen.

Torsten Englert ließ den Kassenbericht mit detaillierter Darstellung der Einnahmen und Ausgaben folgen und verband damit den Hinweis auf die 288 Mitglieder des Vereins – und auf die Austritte.

Tanja Reinhard betonte als Kassenprüferin zusammen mit Holger Dörr die einwandfreie Führung der Kassengeschäfte. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Gedanken machten sich die Versammlungsteilnehmer anschließend darüber, wie man die Zahl der Mitglieder erhöhen kann.

Bei den Wahlen wurde Bürgermeister Volker Rohm für die nächsten drei Jahre erneut zum Vorsitzenden gewählt.

Vor der Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden bedankte sich Rohm bei der aus diesem Amt scheidenden Simone Richter. Den Posten übernimmt künftig Melanie Anton.

Edith Kuschel wurde als Schriftführerin ebenso im Amt bestätigt wie Kassier Torsten Englert und die Beisitzer Andrea Neuser, Julia Wollenschläger und Christian Parth. Die Kasse prüft weiterhin Tanja Reinhard.

Zu den Informationen über Vereinsangelegenheiten gehörten die Hinweise auf die Erhöhung der Unterrichtshonorare aus Gründen der Angleichung an die der benachbarter Musikschulen und in Verbindung damit auch die Erhöhung der Unterrichtsgebühren für die Eltern der Musikschüler. Z