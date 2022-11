Neue Küchenanlage in Betrieb

Erfeld. Die Erfelder Vereine freuen sich: Am Donnerstag wurde die neue Küchenanlage des Vereinsraums mit Theke bei einem kleinen „Helferfest“ offiziell eingeweiht. Das Projekt wurde über das Regionalbudget der Leader-Regionalgruppe Badisch-Franken mit 12 000 Euro gefördert, was rund 80 Prozent der Gesamtsumme entspricht.

Als Projektleiter fungierte Christoph Bechtold vom SC Erfeld, der von Roland Horn und Christian Keilbach federführend unterstützt wurde. „Die bisherige Küche stammte aus den 90er-Jahren und wurde seinerzeit vom Erlös der Heimattage zur 750-Jahr-Feier 1994 angeschafft“, blickte er zurück.

Nachdem sich kleinere Defekte und Mängel gehäuft hatten, war seit längerem der Wunsch nach einer neueren Anlage aufgekeimt, um örtlichen Vereinen und den regelmäßig ausgerichteten Familienfeiern einen besseren Arbeitsrahmen zu ermöglichen. So waren zahlreiche Aktivposten aus den Reihen der Vereine und der Dorfgemeinschaft seit Juli schwer aktiv gewesen: „An vielen Arbeitseinsätzen hatten wir zusammen mit der Gemeinde die alte Küche und die alte Theke abgebaut sowie Boden- und Elektroarbeiten durchgeführt“, betonte Bechtold. Diese Vorbereitungsarbeiten waren bereits vor der Antragstellung bei Leader erfolgt. Umso größer war die Freude über die 80-prozentige Förderung: „Ohne diese Zuwendung hätten wir entweder noch etwas warten oder auf manche Ausstattungsmerkmale verzichten müssen“, gab er zu bedenken.

Die offizielle Übergabe der Küche nahm Jenny Damico von der Leader-Geschäftsstelle vor. „Das Projekt passt perfekt zum Regionalbudget, das gezielt für kleinere Vorhaben bis 20 000 Euro geschaffen wurde“, bemerkte sie und sprach von „gut investiertem Geld für ein starkes Vereinsprojekt“. Gerade Vereine unterstütze man gern, um zur Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens vor Ort beizutragen. Erfreut überreichte sie die Förderplakette, ehe Roland Horn allen Helfern und Vereinsvertretern sowie den beteiligten Firmen Wohnfitz (Küche), Timo Grein (Haustechnik) und Stefan Fillsack (Fliesen) seinen Dank aussprach. Gemeinsam habe man Großes geschaffen, das nun ganz Erfeld zugutekomme: „Zwischen ‘Vorher’ und ‘Nachher’ liegen zwei Welten“, hielt er fest und überreichte Christoph Bechtold ein Präsent. Ortsvorsteher Thomas Leithold erinnerte sodann an die letzten größeren Sanierungsmaßnahmen im Laufe der Jahre 2008/09 und 2012, deren kontinuierliche Fortsetzung nun bewerkstelligt wurde. Das ging freilich nicht ohne Eigenleistung, die er als „absolut herausragend“ würdigte. Dank galt auch Kämmerer Bernd Schretzmann sowie Bauamtsleiter Daniel Emmenecker, der die Grüße des verhinderten Bürgermeisters Stefan Grimm entbot. Lobend erwähnte er auch die Arbeit des Bauhofs, der zur Ausgestaltung eines „ Treffs für die Erfelder Dorfgemeinschaft“ aktiv beigetragen habe. Mittelfristig stünden noch Feinarbeiten an, doch sei das „große Ganze“ bereits eine „tolle Sache“. Beim gemütlichen Helferfest stieß man auf das gelungene Gesamtwerk an. ad