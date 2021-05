„Naturschätze“ fotografieren

Hardheim. Wie die VHS-Außenstelle Hardheim mitteilt, können sich Hobbyfotografen an dem vom Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg und der Vertretung der Europäischen Kommission in München zum fünften Mal in Folge ausgeschriebenen Fotowettbewerb beteiligen.

Eingereicht werden können die schönsten Bilder aus den Mitgliedsstaaten der EU zu dem Thema „Naturschätze Europas“. Dabei wird ausgegangen von der Tatsache, dass die europäischen Landschaften so vielfältig sind wie ihre Menschen: Ob Wasserfälle, Berge, Wälder, Wiesen oder Strände, ob Nationalpark, Naturschutzgebiet oder persönlicher Lieblingsort in der Natur – die Veranstalter freuen sich auf Einsendungen von besonderen Naturschauplätzen in der Europäischen Union. Z