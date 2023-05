„Natürlich – Nachhaltig – Gut“ in Hardheim

Hardheim. Für den Aktionstag am 6. Mai haben sich die Pflanzen- und Samentauschbörse, der Hofflohmarkt der Gärtnersmühle, der Kleiderflohmarkt beim Bahnhof 1910, der Kinder-Aktionssamstag der Evangelischen Kirchengemeinde (10 bis 14 Uhr an der Kirche) und der Kräuterspaziergang des Odenwaldclubs (15 Uhr ab FG-Scheune) zum Netzwerk „Nachhaltig - Natürlich - Gut“ zusammengefunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Endlich Frühling. Längere, wärmere Tage, wieder rausgehen können. Spazierengehen, radfahren, wandern und – Arbeiten im Garten. Da geht es jetzt wieder so richtig los, und dazu passt auch der erstmalig ausgerichtete „Hardheimer Pflanzen- und Samentauschtag“, der am Samstag, 6. Mai, von der Türöffner-Initiative in Hardheim durchgeführt wird.

„Ich bin 2015 nach Hardheim gezogen und habe hier Gleichgesinnte getroffen, Kontakte geknüpft, versucht, ein Netzwerk aufzubauen - und das geht nur im direkten Austausch und guten Miteinander“, berichtet Brünner aus eigener Erfahrung. Das bedinge aber auch zentrale Anlaufstellen: „Es ist nicht sinnvoll, wenn jeder für sich werkelt, eigentlich tolle Sachen macht, viel Arbeit, Zeit und Liebe investiert, aber nur wenige bekommen es mit! Öffentlichkeitsarbeit ist ungemein wichtig, um zu zeigen, was hier in Hardheim läuft. Ich bin selbst überrascht davon, was es hier so alles gibt!“

Mehr zum Thema Anzeige Die schönsten Strauch- und Kletterrosen für deinen romantischen Hausgarten Mehr erfahren

Auf die Idee zu einer Börse für Gartenfreunde kam er durch Zufall: „Am Buchener Mehrgenerationenhaus steht eine Etagere mit Blumen und Pflanzen, eine tolle Idee. So dachte ich mir „Das könnte Hardheim auch brauchen.“

Gerade Hobbys wie das Gärtnern können verbindend wirken: „Zu Beginn der Gartensaison ist oft zu beobachten, dass Zimmerpflanzen umgetopft oder Gemüsepflanzen für den Balkon oder Garten ausgesät werden. Auch Ableger wurzeln im Frühjahr am besten und die ersten Frühjahrsblumen beginnen zu blühen. Wir wollen diese Zeit nutzen, um unsere Pflanzen zu tauschen, nachhaltiges Gärtnern noch einfacher und Hardheim noch bunter zu machen, passend zum Frühling!“, bemerkt der pensionierte Lehrer.

Angesprochen sollen sich alle fühlen, die überzählige Stauden, Zwiebeln, Samen, Ableger, Gemüsepflänzchen oder Sträucher haben oder aber Pflanzen für das Blumenbeet, Gemüsegarten, Kräuterbeet, den Balkon oder für das Zimmer suchen. „Auch wer einen Rat oder Kontakte und Erfahrungsaustausch mit anderen Gartenfreunden sucht, ist herzlich willkommen und genau richtig bei uns!“, betont Helmut Brünner. „Getauscht werden können Ableger, Zimmer- oder Gartenpflanzen und -blumen, gerne auch Blumenzwiebeln, Saatgut oder die selbst angezogenen Gemüsepflanzen, die im eigenen Garten keinen Platz mehr finden. Eben alles, was grün ist oder bunt oder potenziell bunt und grün werden kann“, merkt er an. Das Konzept ist einfach: Wer sich beteiligen möchte, bringt die Pflanzen am Samstag, 6. Mai, zwischen 10 und 16 Uhr zu seinem Haus an der weißen Bank am Kreuzberg oberhalb des früheren Lagerhauses. „Setzen Sie Ihre Pflanzen in geeignete Behältnissen, beschriften alles oder versehen es sogar mit einem Foto! Eilige geben die Pflanzen ab und nehmen andere dafür mit, andere klönen und fachsimpeln mit Gartenfreunden und preisen ihre Schätze selbst an“, schildert Brünner, der sich nicht nur auf viele tolle Pflanzen freut, sondern auch auf einen regen nachbarschaftlichen Austausch. „Gemeinsam kann man doch viel besser herausfinden, wie Pflanzen noch besser gedeihen oder mögliche Schädlinge ferngehalten werden können – da hat jeder seine Tipps aus eigener Erfahrung,“ bemerkt er. hbr