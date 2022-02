Närrische Dekoration erwünscht

Hardheim. Corona-bedingt konnte auch in der Fastnachtskampagne 2021/22 der größte Teil der närrischen Veranstaltungen nicht wie gewohnt stattfinden. Die „Hordemer Wölf“ haben es sich dennoch auf die Fahnen geschrieben, den alten Hardheimer Fastnachtsbrauch zu hegen und zu pflegen.

„Wölf“ hängen Wäsche auf

So wurde vor rund drei Wochen die Wäsche in den Straßen Hardheims aufgehängt, um diesen Anspruch zu unterstreichen. Wenn es nach den Verantwortlichen der FG geht, soll dies aber nur der erste Schritt zu einem närrisch dekorierten Hardheim gewesen sein.

Seit 2015 prämiert eine „Fastnachtsschmuckkommission“ am Fastnachtssonntag närrische Dekorationen der Häuser und Anwesen entlang des Umzugsweges – vom Schlossplatz bis zur Roten Au. Viele Anwohner folgen dem Aufruf von Beginn an und schmücken ihre Häuser und Vorgärten in bunten Farben.

Auch in diesem Jahr – in dem die Narretei bisher viel zu kurz kam – soll der Wettbewerb stattfinden und auf ganz Hardheim ausgedehnt werden. „Es wäre ganz toll, wenn man an zahlreichen bunt geschmückten Häusern sehen kann: die Fastnacht in Hardheim lässt sich nicht unterkriegen“, so Präsident Daniel Weber.

Prämierung am Sonntag

„Wir würden uns freuen, wenn sich viele Wolfsheimer an der närrischen Aktion beteiligen würden“, ergänzt Marco Katzenmaier, der 2. Vorsitzende der „Hordemer Wölf“.

Prämiert wird die närrische Dekoration auch in diesem Jahr wieder mit einer kleinen Aufmerksamkeit von einer „Fastnachtsschmuck-Kommission“, deren Vorsitz Ritter Wolf und seine Lieblichkeit Margarete übernehmen.

