Nachfrage nach einer Sammlung war groß

Hardheim/Buchen. Auch im 1882 gegründeten Odenwaldklub haben die Wanderer – wie in vielen anderen Vereinen – immer gern gemeinsam gesungen. Schließen lässt sich das auch aus der Tatsache, dass 1921, also bereits vor 100 Jahren, eine „Neuausgabe 1921“ des „Liederbuch des Odenwaldklub“ erschienen ist.

Es basiert auf dem 1908 erstmals erschienenen Liederbuch des Odenwaldklubs „Odenwälder Spinnstube“ mit den von Heinrich Krapp im Odenwald und seinen Randgebieten gesammelten und aufgeschriebenen knapp 300 Liedern. Die meisten werden schon lange nicht mehr gesungen, nur wenige sind noch bekannt. Das Buch wurde allerdings 1932 bereits vom aus Bad Rappenau stammenden badischen Heimatforscher Othmar Meisingert, der sich insbesondere der Erforschung der Mundart und der Sammlung von Volksliedern widmete, mit Liedern aus seiner Sammlung bereichert.

Vor 100 Jahren erschien das Liederbuch des Odenwaldklubs. © Zegewitz

„Mir sind all vum Ourewald“ ist der Titel des Liederbuchs, das Philipp Bickelhaupt 1976 herausgegeben hat. Es ist eine Zusammenstellung von Mundart- und Heimatliedern aus dem Odenwald. 2015, zum 100. Geburtstag von Philipp Bickelhaupt, ist im Forstberg-Verlag eine Neuauflage erschienen, die um drei im Nachlass des Autors gefundenen Liedern erweitert wurde.

Ebenso wie im Odenwaldklub waren auch zahlreiche Liederbücher in den Mitgliedsverbänden des 1889 gegründeten Deutschen Wanderverband erschienen, was in Verbindung stand mit der Freude am Wandern. Es war ab Ende des 19. Jahrhunderts immer beliebter geworden, egal, ob Volkswandern, Nachtwandern, Gesundheitswandern oder Barfußwandern. Und in Verbindung damit stieg auch die Nachfrage nach Liederbüchern. Weil sie landschafts- oder ortsgebunden waren und kleinere Vereine teure Liederbücher nicht herausgeben konnten, wurde der Wunsch nach einem „Verbandsliederbuch“ mit den bekanntesten und beliebtesten deutschen Wanderliedern laut.

Diesem Bedürfnis trug die Verbandsleitung Rechnung und gab 1964 das Büchlein „Deutsches Wanderliederbuch“ heraus – im Wissen, dass man nicht allen Ansprüchen entsprechen konnte, weil mancher dies oder jenes Lied vermisste. Doch eine Erweiterung war bereits für die zweite Auflage vorgesehen.

Jugendprotestbewegung entstand

In diesem Zusammenhang ist bedeutsam, dass zur Zeit der Entstehung der Wanderbewegung Schüler und Studenten in Berlin die Möglichkeit entdeckt hatten, in der Natur der städtischen Enge zu entkommen. Die Wanderaktivität der jungen Leute wurde organisiert, der „Wandervogel“ als Verein wurde gegründet. Dazu kam eine Reformpädagogik, die auf Selbstentfaltung und Loslösung von Normen setzte.

Der „Wandervogel“ wurde zur Jugendprotestbewegung, die weit in das 20. Jahrhundert ausstrahlte. Man zog hinaus, die Gitarre unterm Arm, und entdeckte die Volkslieder neu. Die wurden im „Zupfgeigenhansel“ gesammelt, dem bis heute berühmtesten Wanderliederbuch.

Allerdings wurden die alten Volks- und Wanderlieder in der Zeit nach 1933 missbraucht, um vor allem junge Leute auf die Ziele des Nationalsozialismus einzuschwören und unpolitisch gemeinte Begriffe umzudeuten. Verständlich, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht an die Tradition des deutschen Volkslieds anknüpfen ließ. Erst in den späten 1980er Jahren bahnte sich eine Trendwende an. Der Grund war, dass die Menschen die Natur wieder aktiv erleben wollten, wie der Präsident des Deutschen Wanderverbands erklärte. Heute steht das „normale“ Wandern an erster Stelle. Dann gibt es das sportliche Wandern, bei dem die Wanderer möglichst weite Strecken zurücklegen oder möglichst schnell sein wollen. Für jeden muss etwas im Angebot sein, und zwar in allen Schwierigkeitsgraden.

Inwieweit das Singen noch zum Wandern gehört, ist eine andere Sache. Der Deutsche Wanderverband hat mit dem 1964 herausgegebenen „Deutschen Wanderliederbuch“ ein Werk mit Liedern geschaffen, die beim Wandern den hellen Morgen oder die abendliche Ruhe preisen, die das Erleben der Natur, der Heimat und der Gemeinsamkeit widerspiegeln. Das Lied kann auch dabei sein, wenn getanzt wird. So vereinigten die Autoren Lieder, die allen Wanderfreudigen etwas geben können. Die Sammlung soll die Jungen und die Alten ansprechen, soll von allen gesungen werden können und niemanden diskriminieren und nicht zu Missverständnissen führen.

Verzichtet wurde daher auf manches im „Liederbuch des Odenwaldklub“ von 1921 enthaltene und für die späteren Jahre problematische Lied, selbst wenn der Text von einem anerkannten Dichter stammte. So auf das martialisch klingende „Der Gott, der Eisen wachsen ließ“ oder „Deutsches Herz, verzage nicht“, jeweils mit dem Text von Ernst Moritz Arndt, ebenso auf „Dir möcht’ ich diese Lieder weihen“ mit Text von Ludwig Uhland oder „Es braust ein Ruf wie Donnerhall“ mit Text von Max Schneckenburger und „Deutschland, hoch in Ehren“ (Text Karl Bauer) , sowie auf manches nationalistisch klingende Volkslied.

Heute gilt es, die Frage zu stellen, was mit Liedern geschehen soll, die auf dem „Index“ stehen, weil sie Ausdrücke, Begriffe, Namen und Formulierungen enthalten, die als diskriminierend eingestuft werden. Es ist nicht auszuschließen, dass das eine oder andere übliche Lied nicht mehr zu hören sein wird, um denkbaren Problemen aus dem Weg zu gehen. Z