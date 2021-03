Mit „Flucht und Vertreibung“ überschrieben ist eine neue FN-Serie. Sie befasst sich mit der Ankunft der ersten Vertriebenen in der Folge des Zweiten Weltkriegs, die sich 2021 zum 75. Mal jährt.

Hardheim. Um die „geregelte“ Vertreibung geht es in Teil 3 dieser FN- Serie: Erst bei den Verhandlungen der Siegermächte in Potsdam vom 17. Juli bis 2. August 1945 im Schloss Cecilienhof bei Potsdam (Artikel XIII der Potsdamer Vereinbarungen) wurden die Polen, Tschechen und Ungarn zu einer „humanen“ Vertreibung der Deutschen ihrer Länder gebeten.

Frauen und Kinder beim Abtransport in Hörsching. © Hans Sieber

Eine „schärfere“ Gangart unterließen die Westmächte aus Angst vor dem russischen Alliierten. Diese Nachgiebigkeit rächt sich bis heute auch in der täglichen Arbeit in der Europäischen Union. Die Tschechen machten ihren Beitritt in die EU ganz massiv vom Fortbestehen der „Benesch-Dekrete“ abhängig. Dekrete des ersten Nachkriegspräsidenten Benesch, der für Gewalttaten an Deutschen (einschließlich Mord) den Tschechen eine Straffreiheit garantierte. Ähnlich in Ungarn, wo sich die Gewalt gegen die hilflosen Deutschen richtete.

Die Folge war, dass dann die Menschen aus diesen Gebieten zwar nicht mehr mit Peitschen und Hunden ausgetrieben wurden, sondern in Transportzügen in der Regel in 40 Güterwaggons mit je 30 Menschen, also insgesamt 1200 Personen nach Deutschland kamen. Wobei sich sowohl das Austreiben aus den Häusern und Wohnungen, die Unterbringung in den Sammellagern und der Transport zur Staatsgrenze alles andere als „human“ abspielte.

Oftmals mussten erst verschleppte und dienstverpflichtete Familienangehörige aus dem Innern Böhmens und Ungarn zurückgeholt werden, weil die US-Behörden nur komplette Familien mit einem garantierten Aussiedlungsgewicht übernahmen und notfalls zurücksandten, was die Vertreiber gar nicht wollten.

Nach ihrer Ankunft in Hardheim suchten sechs Familien immer noch ihre Männer und Väter, die in Gefängnissen oder bei der Zwangsarbeit zurückgehalten wurde. Sie stellten Nachforschungen bei deutschen und den Besatzungsbehörden an.

Nach den Beschlüssen der Konferenz von Potsdam kamen alle Vertriebenen aus der CSR in die amerikanische Besatzungszone Deutschlands, später auch in die sowjetische, weil die USA zurecht vermuteten, dass die Sowjetunion durch einen hohen Vertriebenenanteil sowohl eine mangelnde Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln als auch durch fehlenden Wohnraum in den westlichen Zonen für soziale Spannungen und für eine Basis für kommunistische Regime sorgen wollte.

Die Franzosen lehnten zuerst kategorisch die Aufnahme von Vertriebenen ab, während die Engländer die Masse der Flüchtlinge aus Ost- und Westpreußen sowie aus Polen aufnahmen. Die bereits in der russischen Besatzungszone Österreich befindlichen rund einhundert Tausend Deutschen wurden als erste nach Deutschland ausgewiesen; lediglich gesuchte Fachkräfte durften in Österreich bleiben und erhielten erst zehn Jahre später die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen. Die Transporte aus der CSR in die amerikanische Besatzungszone wurden alle über die Grenzübergänge Furth im Walde, Wiesau und Hof nach Bayern geleitet. Die US-Behörden erfassten alle Transporte, weil die bayerische Flüchtlingsverwaltung erst im Aufbau begriffen war. Ein Teil der Ankommenden wurden in Bayern verteilt und die Übrigen nach Württemberg-Baden und Hessen weitergeleitet.

Die Transportdokumente der tschechischen Behörden wurden in geordneter Form und in sechsfacher Ausfertigung erstellt. Dem deutschen Grenzkommissar für das Flüchtlingswesen wurden zwei Kopien der Begleitpapiere vom tschechischen Begleitpersonal übergeben. In der Regel bestand ein Transportzug aus 40 gedeckten Güterwagen mit je 30 Personen einschließlich Gepäck. Als Toiletten dienten teilweise Löcher im Waggonboden und nur bei längeren Aufenthalten waren die Menschen in der Lage, sich vom Lokomotivpersonal heißes Wasser geben zu lassen.

Die US-Behörden kontrollierten in den Beschwerdefällen der Deutschen, ob den Vertriebenen das bewilligte Gewicht des Gepäcks von 50 Kilogramm je Person belassen wurde; oftmals wurden sie zurückgeschickt, weil die Tschechen den Vertriebenen entgegen der Viermächte-Vereinbarungen alles weggenommen und das fehlende Gewicht mit Schrott aufgefüllt hatten. Deshalb meldeten Vertriebene oftmals keine negativen Vorkommnisse, um nicht von den US-Behörden in das verhasste tschechische Regime zurückgeschickt zu werden.

Die Vertriebenen aus Ungarn wurden in der Regel über Wien und Linz oder Melk geleitet und hatten bei der Überquerung der Besatzungszonen, der russischen Zone in Niederösterreich und der US-amerikanischen in Oberösterreich weniger Probleme. Die Russen waren offensichtlich froh, „Ballast“ loszuwerden (Fortsetzung folgt).