„Tief im Dschungel, im Schwoamer Dschungel – der MVS goes wild!“: Auf Safari befanden sich seit März 35 Kinder, die beim Musikverein Schweinberg auf erste Tuchfühlung mit der Musik und den Instrumenten gegangen waren. Zum Abschluss lockte am Samstag das „Mitmachkonzert“ in die einladend dekorierte Turnhalle. Unter den zahlreichen Gästen befanden sich Ortsvorsteher Dieter Elbert und der

...