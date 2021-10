Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Musikverein Schweinberg - 28 Kinder gingen mit den „MVS-Piraten“ in den vergangenen Wochen auf eine spannende Reise / Abschlussveranstaltung in der Turnhalle "MVS-Piraten": Einblicke in die vielfältige Welt der Musik

Spaß, Spiele und Einblicke in die vielfältige Welt der Musik gab es in den vergangenen Wochen für 28 Kinder beim Musikverein Schweinberg. Am Samstag fand die Abschlussveranstaltung der „MVS-Piraten“ statt.