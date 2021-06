MVS-Piraten auf Entdeckungsreise

Schweinberg. Der Musikverein Schweinberg geht mit „MVS-Piraten“ auf große Entdeckungsreise und beteiligt sich am Modellprojekt im Rahmen des Bundesprogramms „Neustart Amateurmusik“.

AdUnit urban-intext1

„Musik und Spaß“

Unter dem Motto: „Abenteuer, Spiele, Musik & Spaß für kleine Seeräuber“ können alle Kinder ab fünf Jahren MVS-Piraten werden – und sich mit den Musikern auf eine mehrwöchige, spannende Entdeckungsreise begeben. Diese findet ab 3. Juli im etwa zweiwöchigen Rhythmus immer samstags von 9.30 bis 11.30 Uhr im Proberaum des Musikvereins in Schweinberg statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Als Teil des Nachwuchsprogrammes „MVS for Kids“ möchte der Musikverein Schweinberg mit den „MVS-Piraten“ den Kindern und Jugendlichen einen kleinen Einblick in die Vielfalt der Musik ermöglichen. Vor allem das Miteinander und der Spaß sollen bei den Treffen nicht zu kurz kommen und im Mittelpunkt stehen. So stehen – unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen – passend zum Motto diverse Spiele, verschiedene Musik- und Bastel-Workshops sowie eine große Schatzsuche auf dem Programm.

„Neustart Amateurmusik“

Das Bundesministerium für Kultur und Medien fördert als Reaktion auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Rahmen des Rettungs- und Zukunftsprogramms „Neustart Kultur“ auch ein Programm zur Sicherung und Wiederbelebung der Amateurmusik in Deutschland. So wurde das Förderprogramm „Neustart Amateurmusik“ ins Leben gerufen, bei welchem sich Vereine aus ganz Deutschland mit Modellprojekten bewerben konnten.

AdUnit urban-intext2

Beim Schweinberger Musikverein war die Freude groß, denn: Die Fachjury wählte den MV mit dem Projekt „MVS Piraten“ als einen von 155 bundesweiten Projektpartnern der über 1183 Projektideen aus.