Es ist nicht verwunderlich, dass für einen Gemeinderat, der in einer Seitenstraße oder einem Hinterhof lebt, eine 30er-Zone kein Thema ist.

Beworben wurde das „Heidlein“ bereits 1993 mit einer ausgewiesenen 30er-Zone. Warum geht sowas in Hardheimer Wohngebieten? Sogar in Pülfringen gibt’s eine 30er-Zone.

Befragt doch mal die Anrainer in der Bürgermeister-Schell-Straße beziehungsweise „Im Heidlein“ zu diesem Thema. Nur ein Beispiel: Im Bereich Bürgermeister-Schell-Straße/Karl-Fürst-Straße ist die Fahrbahn sechs Meter breit (keine Engstelle/kein Hindernis; verkehrstechnisch für Raser ungeeignet ?). Täglich kann man hier beobachten, dass zahlreiche Fahrzeuge deutlich zu schnell fahren. Hier kreuzen viele Schulkinder die Fahrbahn. Muss erst was passieren, dass was passiert? Auch der Vergleich mit anderen Gefahrenpunkten ist wenig hilfreich. Manch einem ist nicht bekannt, wovon er redet (Sonderbehandlung fürs „Heidlein“!?).