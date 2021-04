Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Begleitet von Andreas Schieser am Piano - Ann-Kathrin Schneider sang Cover-Version von Tom Pettys „Learning to fly“ in Hardheim ein Musikvideo entstand im „Bahnhof 1910“

Im „Bahnhof 1910“ in Hardheim entstand das Musikvideo, das Ann-Kathrin Schneider beim Einsingen ihrer Cover-Version von Tom Pettys „Learning to fly“ zeigt. Begleitet wurde sie dabei von Andreas Schieser am Piano. © Melanie Müller