Musikverein Schweinberg hat Solidarität mit Ukraine bekundet

Schweinberg. Musikalisch äußerst hörenswert und mit ganz eigener Stimmung „gesegnet“ war das Friedenskonzert des Musikvereins Schweinberg:

Am Sonntag präsentierte das von Luk Murphy dirigierte Orchester auf dem Mehrgenerationsplatz die Stücke „Die Gedanken sind frei“, „Prayer For Ukraine“, „Möge die Straße“ und „Abide With Me“. Wie MVS-Vorsitzende Dorothee Kaufmann in ihrer kurzen Ansprache betonte, handele es sich ursprünglich um eine Initiative des Landesmusikverbands Baden-Württemberg, die zur Besinnung auf die Europäischen Werte des Friedens und zum Gedenken an den schändlichen Krieg in der Ukraine aufrufen soll.

Menschen auf der Flucht mögen in Deutschland einen sicheren Zufluchtsort finden, vielleicht später auch Wurzeln schlagen können. Der Erlös des Konzerts fließt in die Ukrainehilfe des DRK-Kreisverbands Buchen.

Friedenslichter angezündet

Unter den zahlreichen Zuschauern, die sich auf dem weitläufigen Areal eingefunden hatten, befanden sich auch Bürgermeister Volker Rohm und Ortsvorsteher Dieter Elbert. Nicht wenige der Gäste bekundeten ihre Solidarität mit der Ukraine auch durch mitgebrachte Friedenslichter, die in der abendlichen Dämmerung ein durchaus eindrückliches Flair erzeugten. Dafür sorgte auch die durch „Get Your Sound“ in den ukrainischen Landesfarben Gelb und Blau angestrahlte Burg hoch über den Köpfen. ad