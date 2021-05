Musikalische Überraschung im Gottesdienst

Hardheim. Eine klangvolle musikalische Überraschung erwartete am Sonntag die Besucher des evangelischen Gottesdienstes in der Hardheimer Erftalhalle. Das aus Caroline Keller, Michael, Judith und Rebecca Weller sowie Oliver Szykulski (Würzburg) bestehende Ensemble bereicherte den Gottesdienst mit klassischen Melodien auf hohem instrumentalem Niveau. Was wiederum die gehaltvolle Predigt des evangelischen Pfarrers Markus Keller wirkungsvoll unterstützte: Der Geistliche setzte sich mit der Wichtigkeit des persönlichen Gebets im Alltag auseinander und ermutigte die Gläubigen zum bewussten Dialog mit Gott. Als „praktische Tipps“ hierzu empfahl er Ruhe, Regelmäßigkeit, Relevanz und die Recherche der eigenen Gründe zum Beten und bisher erfüllter Gebete. Bild: Adrian Brosch

