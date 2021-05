Musik von Barock bis zur Gegenwart

Hardheim. Nachdem mehrere Orgelkonzerte aufgrund der Corona-bedingten Auflagen für öffentliche Veranstaltungen nicht stattfanden, plant der Freundeskreis Erftaldomorgel die Durchführung des zweiten Konzertes in der Reihe der Orgelkonzerte 2021, am Sonntag, 20. Juni. Die Aufführung des Konzertes ist abhängig von den an diesem Tage geltenden Bedingungen und Auflagen, die in der Woche vor dem Konzert in der regionalen Tagespresse und auf der Homepage unter www.erftaldomorgel.de veröffentlicht werden.

AdUnit urban-intext1

Das Konzert „Orgel plus Flöte“ mit Kirchenmusikdirektor Michael Dorn aus Bayreuth an der Vleugels-Orgel und Michael Schmidt, Dozent an der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule in Buchen, Flöte, beginnt wie üblich um 18 Uhr. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Michael Dorn (links), Kirchenmusiker an der Stadtkirche Bayreuth, und Michael Schmidt, Dozent für Flöte an der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule in Buchen, geben am 20. Juni ein Konzert „Orgel plus Flöte“ im Hardheimer Erftaldom. © Maurer/Knörzer

Zur Aufführung kommen Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Lachner, Jehan Alain, Reynaldo Hahn und Hans-André Stamm. Die Zeitspanne der Kompositionen reicht von Barock bis zur Gegenwart.