Müllsammelaktion des Odenwaldklubs

Hardheim. Der Odenwaldklub Hardheim sieht sich seit Jahren der Naturschutzarbeit verpflichtet und führte daher unter der Leitung der stellvertretenden Vorsitzenden Andrea Kaiser wieder seine traditionelle Müllsammelaktion durch.

Trotz der ungemütlichen Witterung fanden sich am Samstagmorgen beim Sportplatz mehr als 30 Helferinnen und Helfern ein.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Peter Köhler – und ausgestattet mit vom Gemeindebauhof zur Verfügung gestellten Gerätschaften sowie Eimern und Säcken – machten sich die Akteure an die Arbeit. Im Einsatz waren sie unter anderem im Bereich um den Sportplatz, in der alten Würzburger Straße, in Richtung Schweinberg, an den Friedhofsparkplätzen, an der Rakete, von der Steinemühle aus hin zum Stationenweg, außerdem im Zuckerrübenweg und dem Triebweg entlang. Dabei kam eine stattliche Menge Müll zusammen, der am Sportplatz zusammengetragen und schließlich vom Bauhof der Gemeinde entsorgt wurde.

Andrea Kaiser würdigte zum Abschluss das Engagement der Helfer, ehe sie die Akteure zu einem Imbiss einlud. Z