Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Vollmersdorf. Ein 20-jähriger Suzuki-Fahrer verursachte am Freitagnachmittag bei Vollmersdorf einen Verkehrsunfall. Der junge Mann fuhr mit seinem Motorrad gegen 16.15 Uhr von Rütschdorf in Richtung Vollmersdorf. Nach einer Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über das Kraftrad und kam laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte und blieb etwa zwei Meter neben der Fahrbahn in einem Feld liegen.

Hierbei wurde der 20-Jährige verletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.