Hardheim. Nach dem sehr großen Interesse von „Orgel rockt Tour 5“ 2019 freut sich der Freundeskreis Erftaldomorgel Hardheim, dass Patrick Gläser aus Öhringen am Sonntag, 17. Juli, um 18 Uhr mit „Orgel rockt - Tour 6“ erneut nach Hardheim kommt und sein mitreißendes Soloprojekt für Kirchenorgel auf der Vleugels-Orgel zur Aufführung bringt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neues Programm

Seit November 2009 spielt der Öhringer Organist und Chorleiter Patrick Gläser aus Gehör, Herz und Gedächtnis heraus seine Coverversionen bekannter Titel aus den Genres Rock, Pop und Film. Seit Januar 2020 läuft das neue Programm Tour 6, nach einem sehr erfolgreichen Start seit März 2020 dann durch die Corona-Pandemie nur stark eingeschränkt.

Patrick Gläser gibt ein Konzert in Hardheim. © M. Magiera

Inzwischen fanden in elf Jahren rund 380 Konzerte mit 80 000 Zuhörern statt. Orgel rockt ist das bedeutendste Projekt von Patrick Gläser. Er ist außerdem nebenberuflich Kirchenmusiker in Öhringen (BW) und betreibt dort das Tonstudioprojekt SOUNDmanufaktur mit dem Schwerpunkt Audiomarketing.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Informationen gibt es unter www.orgel-rockt.de, bei Instagram oder auf der Facebookseite „orgel.rockt“. Geschenkgutscheine für den Konzertbesuch in Hardheim können per E-Mail an info@erftaldomorgel.de bestellt werden. Parkplätze sind vor der Kirche, auf dem Schlossplatz und in der Nähe ausreichend vorhanden. Einlass ab 17 Uhr.