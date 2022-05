Mitmach-Konzert für die Familie

Schweinberg. Nach wochenlanger Vorbereitung ist es endlich soweit: Im Rahmen des Nachwuchsprogramms „Let´s go WILD – Die große MVS-Safari“ findet erstmals ein Mitmach-Konzert für Kinder, Familien, Freunde und Großeltern statt. Dieses wird am Samstag, 21. Mai, um 15 Uhr in der Turnhalle Schweinberg veranstaltet, der Eintritt ist frei.

34 Kids im Alter von sechs bis elf Jahren begaben sich in den letzten Monaten auf eine spannende Reise und erarbeiteten mit den Musikern der MiniBand ein kleines Konzert, welches nun der Öffentlichkeit präsentiert wird. Die „Safari-Crew“ nimmt die Besucher dabei mit auf ein spannendes Dschungel-Abenteuer und lädt alle Kids zum Singen, Tanzen, Musizieren sowie Basteln ein. Im Anschluss des Konzerts können die Kinder einzelne Instrumente kennenlernen und so noch weiter in die Welt der Musik hineinschnuppern. Für Verpflegung ist gesorgt.

Das Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms „Neustart Amateurmusik“ gefördert. Die Staatsministerin für Kultur und Medien fördert als Reaktion auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Rahmen des Rettungs- und Zukunftsprogramms auch ein Programm zur Sicherung und Wiederbelebung der Amateurmusik in Deutschland.

