Mit „Wunschkandidat“ für die Zukunft gerüstet

Im Rahmen einer ansprechenden Feierstunde wurde am Mittwoch Steven Bundschuh als neuer Rektor des Walter-Hohmann-Schulverbunds mit Grund- und Realschule eingeführt.

Hardheim. Dem nachmittäglichen Programm in der Erftalhalle anlässlich der Amtseinführung von Steven Bundschuh als neuer Rektor des Walter-Hohmann-Schulverbunds ging ein imposanter, als Überraschung konzipierter „Flashmob“ auf dem großen Pausenhof voraus. Dem aus Höpfingen stammenden Bundschuh stand die Freude darüber ins Gesicht geschrieben.

In der Erftalhalle begrüßte Konrektorin Elke Stoy die Gäste, ehe die Klassen 5a und 5b einen flotten Tanz zum bekannten Schlager „Auf uns“ darboten.

„Fliegender Wechsel“

Die offizielle Einführung übernahm Schulrätin Katja Meiser vom Staatlichen Schulamt Mannheim. Gute Laune herrschte vor allem angesichts des im Sinne aller bewältigten „fliegenden Wechsels an der Schulspitze“.

Der passionierte Fußballer Steven Bundschuh ist kein Unbekannter: Nachdem er 2014 das 1. Staatsexamen abgelegt hatte, trat er 2016 den Lehrerdienst mit seinen Studienfächern Englisch und Sport in Hardheim an.

Meiser würdigte die motivierte, freundliche und zugleich besonnene Art des „Wunschkandidaten Bundschuh“, dessen Wirken in den vergangenen Jahren deutliche und positive Spuren hinterlassen habe. „Mit Ihnen ist der Schulverbund bestens für die Zukunft gerüstet“, konstatierte sie und attestierte Bundschuh, dem vielfältigen Aufgabenspektrum eines Schulleiters in jeder Hinsicht gewachsen zu sein.

Hand in Hand mit Konrektorin Elke Stoy sowie der Schulfamilie inklusive der engagierten Elternschaft könne er es mit Leben erfüllen, möge aber zugleich an seine eigenen Fähigkeiten glauben. Zum Einstand schenkte Katja Meiser ihm eine mit besten Wünschen versehene persönliche Schultüte.

Gute Wünsche

Nach der geschmackvollen Darbietung der „Moldau“ durch die Klassen 6a, 6b und 7a eröffnete Bürgermeister Volker Rohm die Grußansprachen. Mit Steven Bundschuh trete eine als „jung, dynamisch und voller Tatendrang“ charakterisierte Persönlichkeit ihren Dienst an, um sich einen Traum und allen Beteiligten die Wünsche zu erfüllen.

Humorig und mit mancher Anekdote gewürzt war die Rede von Frank Orthen seitens des Örtlichen Personalrats.

Pfarrer Christian Wolff für die beiden Kirchengemeinden hatte neben Gottes Segen ebenso gute Wünsche mitgebracht wie Rektor Patrick Schmid und Konrektorin Elke Gramlich (Walldürn), die Bundschuh in Anspielung auf seine in Hardheim verbrachte Realschulzeit als „Paradebeispiel für ein Eigengewächs“ würdigten und die Glückwünsche der umliegenden Schulen aussprachen.

Für das Kollegium gratulierten dem neuen Rektor und geschätzten Kollegen auf charmante Weise Verena Behl und Nadine Dedio. Dass „Mut und Kampfgeist“ auch unter unglücklichen Vorzeichen nie verloren gehen sollen, erhoffte Elternbeiratsvertreterin Monika Dörr; Schülersprecher Till Seyfried freute sich auf die Zusammenarbeit und weitere Schritte in Sachen „Digitalisierung“. Mit dem Stück „Gemeinsam sind wir stark“ bereicherte die Klasse 1a den Nachmittag, ehe eine akustische Überraschung des Lehrerchors nebst Rhythmusgruppe jede Menge warmer Worte und lebendige Musik miteinander verquickte.

Ergreifende Worte

In seinem so persönlich wie ergreifend formulierten Schlusswort dankte Steven Bundschuh allen Weggefährten, seiner Familie mit Frau Tamara – und er erinnerte an Einzelheiten seiner privaten und beruflichen, eng mit dem Walter-Hohmann-Schulverbund und auch dem TSV Höpfingen verknüpften Vita. Ein kleiner Stehempfang schloss sich an.