Mit vollem Engagement „ihren“ Kindern gewidmet

Gerichtstetten. Ihr 20-Jahr-Dienstjubiläum beim katholischen Kindergarten in Gerichtstetten feierte am Freitag Erzieherin Stefanie Kugler. Auf den Tag genau waren es 20 Jahre, in denen sich Stefanie Kugler mit vollem Engagement „ihren“ Kindern widmet, so Kindergartenleiterin Sylvia Hefner bei ihrer Begrüßung zu einer kleinen „Feierstunde“ im Beisein der Jubilarin und Pfarrer Christian Wolff.

Abgesehen von einer kurzen Elternzeit ist Stefanie Kugler mittlerweile 20 Jahren im Kindergarten von Gerichtstetten beruflich „zu Hause“ und erfüllt mit viel Herzblut, Einfühlungsvermögen und Engagement ihren Dienst zum Wohl der ihr anvertrauten Kinder.

„Mit viel Gespür erkennt sie die Bedürfnisse der Kinder und weiß um deren spezielle Förderung“, so Kindergartenleiterin Sylvia Hefner. Hierfür sprach sie der Dienstjubilarin ihren Dank aus.

Als Leiter der Seelsorgeeinheit überbrachte Pfarrer Christian Wolff den Dank der gesamten Kirchengemeinde und freute sich über das Wirken von Stefanie Kugler. Mit in seinem Gepäck hatte er ein kleines Präsent und eine Ehrenurkunde als äußeres Zeichen des Dankes und der Anerkennung. Stefanie Kugler bedankte sich für die lobenden Worte und das Präsent. Dabei machte sie deutlich, dass sie sich in Gerichtstetten gut aufgehoben und sehr wohl fühlt. we

