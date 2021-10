Mit Spaß zum Lernen animieren

Hardheim. Die Spende moderner Lernmaterialien im Wert von rund 10 000 Euro der Volksbank Franken an den Walter-Hohmann-Schulverbund Hardheim im Rahmen des Projekts „VR-Digication“ dient laut Rektor Steven Bundschuh dem ehrgeizigen Ziel, die Schule noch besser werden zu lassen.

Daher freute er sich, zusammen mit den Fachlehrern Birgit Becker und Timo Gramlich sowie Melanie Knüttel, der Vorsitzenden des Schulfördervereins, dem Team der Volksbank Franken mit Vorständin Karin Fleischer, Prokurist Klemens Gramlich und Marketing-Mitarbeiterin Bianca Scholl die Lernmaterialien für die Mint-Fächer präsentieren zu können, die mit der Spende angeschafft wurden.

Wie Fleischer erklärte, verfolge die Volksbank Franken mit dem „VR-Digication“-Projekt das Ziel, die Mint-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik in Realschulen und Gymnasien zu fördern.

In Kooperation mit dem Gewinnsparverein Baden-Württemberg werden Schulen im Rahmen einer Bildungspartnerschaft kostenlos innovative, zertifizierte und international bewährte Lernmaterialien zur Verfügung. „VR-Digication“ hole Schüler auf ihrem Wissensstand ab und lasse sie mit Spaß die Welt von Elektronik, Programmierung, Sensorik und Robotik kennenlernen.

Als wertvoll anzusehen sei es, dass sich den Schülern ab der fünften Klasse mit dem neuen Unterrichtsmaterial spielerisch und praxisnah komplexe Zukunftsthemen wie Robotik und Sensorik erschließen würden. Damit schaffe die Volksbank eine praxisorientierte Basis, die mit Spaß zum Lernen animiere.

Zur Auswahl stehen Grundlagen- und Fortgeschrittenen- sowie Basis - und Erweiterungssets, so dass bereits Siebtklässler in die Lage versetzt werden können, zum Beispiel einen einfachen Roboter so zu bauen, dass er per Bluetooth-Verbindung über das Smartphone oder Tablet gesteuert werden könne.

Weiter gab Fleischer den Hinweis auf digitale Einführungskurse für Lehrkräfte und darauf, dass die Schüler des Walter-Hohmann-Schulverbundes ab sofort mit dem „Green Energy Set VRP“ mancherlei in Erfahrung bringen können. Schließlich verstehe die Volksbank Franken ihre Spende, finanziert aus Fördermitteln des Gewinnsparvereins, als unmittelbare Investition in die Bildung der Schüler und erhebe den Anspruch, perspektivisch der Förderung der regionalen Wirtschaft zu dienen. Somit werde schließlich ein Beitrag dazu geleistet, dass Deutschland als Ganzes die technologischen Herausforderungen der Zukunft zu meistern im Stande sei.

In Verbindung mit der Vorstellung der neuen Lernmaterialien durch das Volksbank-Team präsentierte Rektor Steven Bundschuh bereits ein aus den ersten Anwendungen zusammen mit Timo Gramlich geschaffenes Produkt. Z

