Die stattliche Anzahl an Ehrengästen aus Kommunalpolitik und internationalem Militär ließ nur erahnen, wie besonders dieser Freitag für die Bundeswehr in Hardheim ist. Nach 913 Tagen als Kommandeur des Panzerbataillons 363 ging die Zeit von Oberstleutnant Pascal Pane in der Carl-Schurz-Kaserne zu Ende. Er war der erste Kommandeur des neu aufgestellten Panzerbataillons 363.

