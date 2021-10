Mit neu gewähltem Team in die Zukunft gestartet

Dornberg/Rütschdorf. Einen Wechsel an der Spitze ergab die am Freitag im Schützenhaus Rütschdorf abgehaltene Jahreshauptversammlung des Sportschützenvereins Dornberg: Die Nachfolge des verstorbenen Oberschützenmeisters Paul Beuchert trat der bisherige 2. Vorsitzende Roland Weimer an. Weimer war es auch, der den Abend einleitete. Beim Totengedenken wurde Paul Beuchert gedacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seinem Jahresbericht erinnerte Weimer an die Absage sämtlicher Veranstaltungen und Wettkämpfe inklusive Sonnwendfeuer, Königsschießen und Frühschoppen im März letzten Jahres. Nachdem im August mit Unterstützung von Hans Schlegel ein Infektionsschutzkonzept erstellt wurde, richtete man die Kreishauptversammlung des Sportschützenkreises Buchen aus. Ferner wurde der Vollmersdorfer Schießstand während einigen Arbeitseinsätzen renoviert und neu vermietet.

Das Jugendtraining wurde im Juni 2021 wieder aufgenommen; Organisatorisches wurde in einigen Vorstandssitzungen besprochen. Anfang September fanden Überprüfungen der Feuerlöscher und des Gastanks statt.

Kurz war der Bericht von Schießleiter Egon Beuchert, da die Rundenwettkämpfe nach dem ersten Kampf eingestellt wurden und keine vereinsinternen Schießveranstaltungen durchgeführt wurden. Auf dieselbe Problematik ging Jugendleiter Mathias Berberich ein. Er vermeldete jedoch erfreut, dass der vor einigen Wochen wieder angelaufene Trainingsbetrieb guten Besuch verzeichne. Schatzmeister Elmar Berberich ging auf die Finanzlage ein; den von Hubert Berberich und Herbert Goldschmidt aufgesetzten, einwandfreie Buchführung bescheinigenden Kassenprüfbericht verlas Andreas Sauer, der durch die Entlastung führte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei den Neuwahlen wurden Vorsitzer Roland Weimer, 2. Vorsitzender Mathias Berberich, Schatzmeister Elmar Berberich, Schriftführer Johannes Schlegel, Schießleiter Egon Beuchert, die Jugendleiter David Berberich und Jannik Sauer sowie die Beisitzer Reimar Winter und Melanie Herberich, aber auch die Kassenprüfer Hubert Berberich und Herbert Goldschmidt gewählt. Der Schatzmeister erhält Unterstützung in der Führung der Kassengeschäfte von Katharina Weimer und der Schießleiter die Unterstützung von Melanie Herberich, was einstimmig gestattet wurde.

Roland Weimer dankte dem als Jugendleiter ausscheidenden Mathias Berberich, der sich seit 1995 mit einer Unterbrechung erfolgreich für die Betreuung der Jungschützen eingesetzt hat. Dank erhielt auch Paul Herberich für seine langjährige Tätigkeit als Beisitzer.

„Mit neu gewähltem Team wollen wir das kulturelle und gesellschaftliche Leben auf der Hardheimer Höhe beibehalten“, betonte Weimer und sprach von einer „Aufgabe für die Zukunft“.

Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurde schließlich Sigrid Fertig und Norbert Bundschuh die Ehrennadel in Gold des Badischen Sportschützenverbandes verliehen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In eigener Sache kündigte Roland Weimer eine Bestandsaufnahme des Vereinsinventars an und appellierte zur Mithilfe beim monatlichen Wirtschaftsdienst.

Mathias Berberich stellte die Wichtigkeit der Schützenjugend für den Verein heraus. „Ohne Nachwuchs ist das Licht im Schützenhaus bald aus“, betonte er. Deshalb hat der Schützenverein in den vergangenen Jahren erheblich in die Ausstattung der Jugend investiert.

„Das macht sich heute bei dem guten Zuspruch der Jugendlichen bezahlt“, konstatierte Berberich. Die Teilnahme am sonntäglichen Frühschoppen im Schützenhaus ist auf einem absteigenden Ast. Dies sprach Erich Dörr an und fragte, wie man wieder mehr Leben ins Vereinsheim bringen kann.

Gründe für diese Entwicklung sind einerseits der fehlende sonntägliche Gottesdienst sowie der frühe Tod des sehr leutseligen Oberschützenmeisters. ad